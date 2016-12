La Junta sigue adelante con su proyecto del metro en superficie hasta el Hospital Civil

Soy vecino y por la zona solo veo carteles de NO AL TRANVÍA.

No al tranvía, si al metro soterrado, no a chapuzas ni a chantajes.

NO QUIERO MAS OBRAS DE LA JUNTA EN MALAGA, NUNCA CUMPLE.

Como vecino de la zona me niego rotundamente a la construcción del tranvía, y si hace falta los vecinos cortaremos la calle y haremos otro Gamonal, será la única manera que la Junta nos escuche.

me apunto.

Yo soy uno de esos vecinos de la zona que todavía está esperando que el alcalde me informe sobre la bondad del metrobus. Tampoco me ha convocado para que vaya a protestar ante la sede de la Junta. Lo de Paco de la Torre es ya un cachondeo. Seguro que si se tratase de regalar un terreno para la construcción de una Casa Hermandad no dudaría en hacerlo¡Faltaría más!

Salud, República y mejor año nuevo para todos.