El gustazo de surfear en Málaga en plena Navidad

Las playas siguen con vida también en invierno, aunque los malagueños se olviden de ellas. Por suerte, días como el de ayer, de sol, buena temperatura y olas, son perfectos para aprovecharlas.

Aunque las malas condiciones alejen a la gente de las playas en esta época del año, el amplio y creciente colectivo de surferos de la provincia está más pendiente que nunca de las previsiones meteorológicas. El anuncio de los primeros temporales de levante inquieta a la mayoría, pero pone en alerta a los surfistas, conscientes de que las olas están al llegar. Esta semana, coincidiendo los primeros días de la estación más fría, la costa malagueña se ha visto barrida por el levante, así que los puntos estratégicos para la práctica de este deporte se han visto llenos de surfistas a la búsqueda de las mejores condiciones.

Eusebio Arribas, conocido surfista de Torremolinos. El gaditano Antonio Fernández se desplazó ayer hasta Málaga. / Salvador Salas

No han sido olas de gran calidad, debido al viento de levante, que en cuanto sopla más de la cuenta, las estropea. Pero no ha sido este un impedimento para que los surferos malagueños sacasen tiempo para echar un rato.

Las imágenes que acompañan este reportaje fueron captadas por Salvador Salas en Benalmádena, en Puerto Marina, uno de los lugares con más tradición de la provincia, y que en días de temporal permite la práctica del surf gracias a la protección del espigón de levante que da la playa de la Carihuela. Es evidente que no son olas de gran tamaño, tampoco de una gran perfección, e incluso de recorrido corto, pero conviene no perder de vista que estamos en el Mediterráneo, que no es precisamente el mejor lugar del mundo para la práctica de este deporte. Pero cualquier problema se puede superar con grandes dosis de afición. Este es el secreto para desafiar al frío, y más en días soleados como ayer.