El Gobierno plantea retrasar el decreto de las cláusulas suelo por el rechazo del PSOE

Eso: que el Decreto para que devuelvan lo ROBADO sea voluntario para los bancos y no vinculante, no vaya a ser que se molesten.

DEBE SER VINCULANTE, y no es de una relación PRIVADA Y PERSONAL, pues el BANCO DE ESPAÑA NO DEBIÓ PERMITIRLA NUNCA, y ahí entra el gobierno de España, que no controló al banco de España para que tomara cartas en el asunto y no permitiera que se firmase ninguna clausula suelo. EL GOBIERNO DE ESPAÑA ES CULPABLE DE LA SITUACIÖN. Y LOS BANCOS HAN SACADO UN GRAN BENEFICIO DURANTE AÑOS QUE HA DISPUESTO DE MILLONES DE EUROS