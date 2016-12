La reunión entre la Junta y el Ayuntamiento de Málaga sobre el metro al Civil acaba sin acuerdo

No os canseis, si es lo mismo, no servirá de nada, ya han anunciado HUELGAS y llevan cuatro dias trabajando, o sea, tendremos una empresa pública creada después de 20 años o más de tener Málaga levantada y cerrar cientos de negocios al cortarles el paso, y luego no servirá de nada, y o tendrán que poner los billetes carísimos para atender las demandas de "estos padre de familia,etc,etc," o como hacen otras veces (ejemplo la EMT) ponerle dinero de las arcas municipales y subir los impuestos. Y es que no escarmentamos de que todo lo público o no funciona o mal y caro.