El aumento de casos y la falta de personal saturan las urgencias de Carlos Haya

El aumento de los pacientes que acuden a las urgencias de los hospitales y la falta de personal para atenderlos provocan una saturación e incrementan el tiempo que deben esperar los enfermos. Ese hecho volvió a suceder ayer en el servicio de urgencias del Hospital Carlos Haya, según denunciaron a este periódico pacientes y familiares afectados por la situación. La consecuencia de que las urgencias se llenen es que se disparan las demoras y que los profesionales no dan abasto para atender con celeridad a los ciudadanos.

«Lo que está pasando hoy es penoso. Hay enfermos por todas partes. Incluso no encuentran dónde sentarse mientras aguardan que les den los resultados de las pruebas que les han hecho», manifestó la hija de una enferma. «Llevo con mi madre desde esta mañana y todavía, a las cinco de la tarde, no nos han dicho cuáles son los resultados de los análisis. Todo está saturado. Hay pacientes que llevan un día entero esperando. Hay ciertos límites que no deberían rebasarse», afirmó la joven con indignación.

Por su parte, un usuario aseguró que llevaba varias horas pendiente de que le hicieran una radiografía de contraste. «No sé cuándo me llamarán. Esto está repleto de gente». Profesionales consultados por SUR lamentaron que no daban abasto ante la masiva llegada de pacientes y la ausencia de refuerzos para hacer frente al ascenso de la demanda. «Hacemos todo lo que está en nuestra mano; estamos desbordados. Comprendemos las quejas de los pacientes. Nosotros querríamos atenderlos antes, pero para ello haría falta más personal», indicaron las fuentes citadas.

Pese a que Carlos Haya, como el resto de hospitales y de centros de atención primaria, tiene activado desde hace unas semanas el Plan de Alta Frecuentación de Urgencias, las medidas aplicadas no son suficientes para agilizar la asistencia.

Personas mayores

Este problema se repite cada invierno, especialmente en los periodos de mayor descenso de las temperaturas, que coinciden con la epidemia de gripe. Las personas que más acuden a los puntos de urgencias son enfermos mayores, aquejados por diferentes patologías crónicas (cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca o bronconeumopatías) y en general pacientes pluripatológicos, cuyas enfermedades de base se descompensan con el frío y los virus circulantes.

A ello se une que las urgencias de Carlos Haya están obsoletas, son pequeñas, carecen de intimidad y confort y no se corresponden con la calidad que debe ofrecer un centro del nivel del principal hospital público malagueño. El proyecto para reformarlas y ampliarlas acumula mucho retraso, lo que incide en que las urgencias se saturen con frecuencia.

El hospital asegura que la situación está controlada y que hay recursos para hacer frente al incremento de pacientes a atender

Por su parte, fuentes oficiales de Carlos Haya, tras reconocer que eran días complicados, con un aumento importante de la demanda», aseguraron que la situación estaba controlada y que se atendía a los pacientes en igual de condiciones que el resto del año. Asimismo, negaron que hubiese enfermos que tuviesen que esperar de pie. «El hospital tiene activado el Plan de Alta Frecuentación y hay recursos humanos y materiales para asistir a los pacientes con garantías», afirmaron.