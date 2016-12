Nuevos planes, viejos proyectos

A más de un alcalde y a algún constructor seguramente les dio ayer un vuelco el corazón al leer el titular de la nota de prensa: «La Junta destina 1.300 millones de euros al nuevo Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte, que prevé generar más de 26.000 empleos hasta 2020». ¡Por fin nuevos proyectos para mejorar las conexiones, la movilidad, la logística y los puertos! Sin embargo, el Pista 2020 –así se llama este programa que sustituye al anterior, Pista 2007-2013– tiene poco de nuevo si se analizan las actuaciones que prevé para la provincia. La gran mayoría son proyectos que acumulan años de retraso, desde el Metro hasta el Plan de la Bicicleta, pasando por el vial distribuidor oeste de la capital. También se incluyen obras que que no dependen del gobierno andaluz sino del central, como el corredor ferroviario mediterráneo entre Antequera-Granada-Almería, y que al no estar aún planificadas son más una reivindicación que una previsión.

Desde la Junta explican que este es un plan «de transición» que se aprueba después de cuatro años de paralización de inversiones. Un plan, añaden, para acabar lo que estaba presupuestado y cerrar un ciclo que empezó siendo de gran expansión y acabó marcado por una drástica austeridad. De ahí que no haya prácticamente novedades en el Pista 2020. Se incluye, por ejemplo, la variante este del municipio de Arriate, cuyas obras llevan seis años paralizadas por problemas de disponibilidad económica de la Junta. El pasado mes de septiembre, la Consejería de Fomento ya anunció que las obras se reiniciarían antes de finales de este año. También se recoge la ‘resucitación’ del tranvía de Vélez-Málaga, que cerró en 2012 (con ayuntamiento del PP) y está a punto a de ponerse en servicio otra vez (con ayuntamiento del PSOE).

Para Málaga capital, el Pista 2020 incluye dos proyectos que son viejos conocidos: el vial distribuidor oeste y el acceso norte al aeropuerto. Como se recordará, ambas actuaciones quedaron fusionadas en una tras el acuerdo al que llegaron el Gobierno central y el andaluz para apostar por un nuevo acceso norte al aeródromo, una parte de cuyo trazado discurrirá en paralelo al vial distribuidor oeste originario. Actualmente cada parte está redactando su parte en el proyecto. Más enquistado, tanto en lo financiero como en lo político, está el Metro de Málaga, cuya «red completa» está incluida en el nuevo plan de infraestructuras andaluz.

El nuevo plan de infraestructuras también cita «la mejora de los accesos al PTA», una actuación que aún no está planificada. De hecho, ni siquiera se sabe en qué consistirá, aunque hay negociaciones entre el Ayuntamiento y la Junta para construir un carril bus en la carretera de acceso al recinto. Aparece también el Plan de la Bicicleta en las diez principales urbes andaluzas. En el caso de Málaga, en enero se cumplirán dos años desde que se firmó el convenio con el Consistorio para definir y repartir las actuaciones y hace sólo dos meses que se aprobaron los dos primeros proyectos, que suman algo más de 3 kilómetros de carril bici. Quedan por abordarse los otros 66 de los 69 previstos. En Marbella aún no se ha rubricado el convenio entre Junta y Ayuntamiento para desarrollar el Plan de la Bicicleta.

Respecto al corredor mediterráneo Antequera-Granada-Almería, la Junta lo ha incluido porque «está en la planificación europea». Sus portavoces exigen al Gobierno que no se olvide de Andalucía al planificar inversiones ferroviarias. En este sentido, explican que a diferencia del Pista 2007-2013, en éste no se han podido recoger las consignaciones presupuestarias de obras que dependen del Gobierno central, al no haberse aprobado todavía el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda para este periodo. Desde la Consejería apuestan por empezar a diseñar ya el siguiente plan de inversiones, que «no será ya de transición sino de «competitividad».