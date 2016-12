El alcalde acude manaña a la reunión con la Junta sobre el metro sin mover su posición

Ya nadie cruza los dedos ante lo que parece que va a ser un ‘choque de metros’ mañana jueves en la comisión mixta entre el Ayuntamiento, presidida por el alcalde Francisco de la Torre, y la Consejería de Fomento, que liderará el propio consejero Felipe López.

El regidor, que ayer asistía satisfecho a la acometida de agua de la red municipal de Emasa a la barriada de Campanillas, Colmenarejo, confirmaba, cara a la gran cita, que no cambiará un ápice su propuesta para la prolongación del metro desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil, a través del eje formado por las calles Hilera, Santa Elena, Blas de Lezo y Eugenio Gross. Esto quiere decir, que sigue en ‘la travesía’ de que discurra por este espacio un ‘metrobús’, para lo que precisamente la EMT presentó un informe para que fuese estudiado por los técnicos de que forman parte de la comisión, sobre todo los del Gobierno andaluz. La Junta, por su parte, sigue demandado que se cumpla lo que se aprobó en el protocolo de intenciones de 2013, y el metro llegue hasta el Hospital Civil, «que ha derivado en una serie de compromisos contractuales, cuyo incumplimiento puede derivar en responsabilidades patrimoniales», como subrayan.

De la Torre explicaba ayer su posicionamiento de la siguiente manera:«Los argumentos que hemos expuesto (para defender el metrobús)en otras reuniones para nosotros son muy válidos desde el punto de vista técnico, jurídico y económico;yo espero que en esta reunión podamos verlo más claro todos, no sólo nosotros, sino también la otra parte, dijo para explicar que hace un mes quedaron pendientes una serie de reuniones técnicas y jurídicas, que se han tenido ya». En esta línea, volvió a argumentar que el metrobús puede aportar más viajeros incluso que el tranvía, y que de no ser así, los vecinos de la zona lo que desean es que el metro vaya subterráneo el máximo recorrido posible, y cuando esto no pueda ser así técnicamente, lo haga en superficie.

Puesto que la junta de gobierno local prorrogó el viernes pasado los Presupuestos 2016, era obvio que ésta sería una de las preguntas que recibiese hoy el alcalde, sobre todo en lo referente a si se ha aumentado el techo de gasto en vista de que las previsiones del Gobierno lo incrementan un 2,5%, pero se ve que la prudencia, sobre todo con su socio de investidura, Ciudadanos, con el que parece que ya lo tiene cuasi cerrados, le hicieron mantener ayer un hermetismo absoluto sobre el futuro de las cuentas municipales para 2017.

Aumentan los candidatos

El primer edil, que primero aseguró que a él no le competía dar nombres de delfines o candidatos populares a la Alcaldía de Málaga, sino que era una cuestión del partido, dijo ayer, sin embargo, que dentro de su actual equipo de gobierno habría cinco o seis personas que harían un buen papel. En esta línea, ha incidido en que éstos serían sólo del equipo de gobierno del PP, pero que se abriría aún más el círculo, explicando que «el partido (el PP)es rico en gente preparada y con experiencia».

No obstante, ha puntualizado que el presidente del partido y presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, «es una persona que ha demostrado su capacid1ad de gestión». Por último, ha sacado pecho al puntualizar que tiene «un equipo muy bueno que está transformando la ciudad de Málaga».