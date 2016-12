Un vertedero a pie de calle

Son muchas las urbanizaciones que denuncian la falta de higiene de las calles próximas a sus viviendas y en la medida de lo posible se intenta solucionar. Pero cuando la falta de limpieza proviene de un recinto donde no se ha construido y hay dudas sobre su propiedad, el asunto se complica. La basura y la suciedad empiezan a acumularse y hasta que alguién no tome la iniciativa de denunciar la situación o limpiar ellos mismos la zona, el lugar se convierte paulativamente en un vertedero del que nadie quiere hacerse cargo.

Escombros en el descampado. Derecha; Petardo a punto de explotar / L.P.

En la zona residencial Los Molares, en el Puerto de la Torre, ocurre esto de forma habitual, según los residentes en la zona. En el espacio que correspondería a dos o tres casas, hay un enorme descampado donde se ha dejado crecer la hierba duranteaños y cada vez se acumulan más escombros y basura de todo tipo. Aunque los verdaderos afectados, los vecinos, tienen opiniones muy diversas, ya que algunos consideran que se debería mantener un control de limpieza en el terreno si no se piensa construir: «No nos gusta vivir al lado de un vertedero, nos merecemos un barrio limpio», cuenta un vecino. Mientras que otro propietario considera que el espacio es al menos útil para sacar a los animales en vez de que hagan sus necesidades en la calle.

Puerto de la Torre. Petardos

Si no vivimos el problema de cerca no llegamos a ser conscientes del daño que podemos causar. Cada año, llegadas estas fechas, la venta de petardos y artificios pirotécnicos se dispara, nunca mejor dicho; Y es que son cientos las explosiones ‘legales’ que llenan las calles en la época navideña. Los más afectados por esta práctica son nuestras mascotas, concretamente los perros, que se pasan las noches ladrando por el miedo irracional al fuerte sonido. Por ello, la venta descontrolada de estos artículos supone muchos disgustos tanto para estos animales como para sus dueños, quienes no saben cómo evitar que sus compañeros sufran un ataque de pánico o ansiedad que puede provocarles incluso la muerte en algunos casos. Un tema bastante serio y que poca gente conoce todavía.

De hecho, en la zona residencial del Puerto de la Torre, donde muchas familias tienen perros como mascotas por tener amplias casas con jardín, la llegada de las épocas festivas y de la noche se traduce como ‘la noche del terror’ para los animales. Los vecinos no han dudado en manifestar su preocupación al periódico, temiendo por su salud. «Deberían prohibir rotundamente la venta de petardos o al menos que se realizase esta práctica en un sitio concreto, nuestros perros lo pasan mal y nosotros también», comenta uno de los vecinos de la barriada.