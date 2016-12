Trabajadores de CIOMijas prevén recurrir a la vía penal por las 28 nóminas sin cobrar

Trabajadores del CIOMijas a los que se les adeudan ya 28 nóminas han vuelto a exigir a la Junta de Andalucía una solución ante tanto periodo de incertidumbre. Es más, algunos de ellos se están planteando la posibilidad de una demanda penal porque «esto es inhumano y no hay quién lo aguante». Los trabajadores que en la actualidad están en la plantilla del CIOMijas no cobran nada desde noviembre de 2014. En concreto, sólo se abonaron las nóminas de mayo, junio y julio de 2016, cuando el Ayuntamiento de Mijas aportó su 20 por ciento del importe para el presupuesto de liquidación.

La trabajadora del CIOMijas Juana García explicó a Europa Press que «no nos dicen, nada, seguimos igual». Así, ha indicado que esta semana se les han abonado «unos 800 euros a cada uno, ya que el Ayuntamiento le faltaba una parte por pagar».

«Esto es una vergüenza», criticó, al tiempo que señaló que los cinco empleados que continúan trabajando, en navidades han cogido vacaciones, porque sino las perdían. No obstante, dijo que, al igual que el pasado año, «hemos pedido que mientras no se solucione nos eximieran de ir a trabajar», pero «la contestación es que nosotros estamos haciendo la labor de vigilancia».

Retrasos de la Junta

Los trabajadores detallaron que la Junta de Andalucía «no paga su parte desde hace más de dos años, ni siquiera ha sido capaz de reconocer su deuda, lo que habría bastado para que el Ayuntamiento de Mijas adelantara el dinero que les debe». En este punto, García lamentó que «la opción es seguir allí muertos del asco, porque no tiene otro nombre» y «allí nos tienen abandonados, pasando frío y así seguimos esperando a que alguien quiera llamarnos, a esperar que alguien quiera cogernos el teléfono. Lo único que hacemos es esperar y así llevamos 28 nóminas». También recordó que se han dirigido al exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez explicándole la situación y «estamos a la espera de la respuesta».

Asimismo, García señaló que, personalmente, está barajando la demanda penal, porque «esto no hay quién lo aguante, es inhumano. No hay más opciones», manifestó. «Esto está acabando con mi salud», aseguró, además de que también repercute en su familia. Cuestionada por la situación de la liquidación señaló que aún no saben nada de cómo están los trámites. Añadió que aún «no se ponen de acuerdo en el tema del suelo», por lo que «va para largo».