Unas fiestas a media luz

En vísperas de Navidad, época en la que las familias se afanan con las compras y preparativos de la cena de Nochebuena, los apagones intermitentes que han tenido lugar en el Puerto de la Torre, según denuncian vecinos de esta barriada, les pilló totalmente desprevenidos a los afectados. El suministro de electricidad se fue tanto el jueves, desde las 14.50 hasta las 21.30 horas, como el viernes desde las 18.30 hasta 20.00 horas, tiempo suficiente para que se pudiese estropear la comida refrigerada o congelada, se perdiesen tardes de trabajo con el ordenador o se descargase la batería de los teléfonos móviles, surgiendo el nerviosismo entre los amantes de la tecnología. Todo ello a la luz de las velas y la chimenea. De hecho, no es la primera vez que en esta zona la luz brilla por su ausencia, el año pasado este periódico publicó información sobre la inactividad de los semáforos o el corte de la luz en las viviendas que tienen contratados los servicios de Endesa. En esta ocasión, varias familias se dirigieron a este periódico para mostrar su descontento con una situación que cada vez se vuelve más habitual: «Parece casualidad que por estas fechas haya una avería de este tipo, se nos ha echado a perder la comida de Nochebuena y eso nadie nos lo va a reponer. Deberían tener más consideración y solucionar las cosas más rápido», comenta Janett Gómez, vecina del Puerto de la Torre. Otros vecinos, como Francisco Jiménez, denuncian que debido a los repentinos cortes de luz se han roto algunos de sus electródomésticos que estaban en funcionamiento, como el televisor o el ordenador. «Es una verguenza que por no arreglar las cosas en su debido tiempo y en condiciones tengamos que ser nosotros los perjudicados», afirma. Puerto de la Torre no suele ser una de las zonas más atendidas, según denuncian, a nivel técnico de la ciudad –en muchas ocasiones las calles no están alumbradas por las farolas– y las quejas se acumulan conforme se van repitiendo los incidentes.

Tras contactar con Endesa, la compañía aseguró a este periódico que la solución a este contratiempo estaba en camino, confirmando que unos 1.600 vecinos de la zona se vieron afectados por el apágon provocado por una avería de un cable subterráneo, que mantuvo a los vecinos a oscuras un total de casi nueve horas. Además, los afectados disminuyeron a 300 clientes, ya que que los técnicos que trabajaban en el tramo afectado tenían que tener la zona sin luz mientras reparan el fallo. La empresa prevé que la electricidad se mantendrá al menos hasta la noche de fin de año, en la cual alguna que otra familia tendrá que reemplazar en tiempo récord sus televisores estropeados por los ‘golpes de luz’ para ver las campanadas.