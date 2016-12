Educación se queda sin profesores de Francés y abre bolsas extraordinarias para sustituciones

No hay profesores para cubrir bajas ni sustituciones. En algún centro incluso ni ha llegado el maestro de Francés. La incorporación de este segundo idioma a educación Primaria (en tercero y quinto) no está exenta de problemas. Como muestra el hecho de que Educación haya tenido que abrir bolsas extraordinarias para cubrir posibles sustituciones por baja o enfermedad. Recién resuelta la convocatoria extraordinaria de ‘Lengua extranjera-Francés. Cuerpo de Maestros’, 586 se han incorporado a esta base de datos a la que la Delegación de Educación podrá recurrir de ahora en adelante para cubrir puestos vacantes para impartir el idioma Francés en los colegios. Y hay una segunda bolsa extraordinaria, pendiente de hacerse definitiva, en este caso para el cuerpo de maestros con perfil bilingüe en Francés, es decir, los maestros de centros bilingües que imparten en este idioma las áreas no lingüísticas en francés (por lo general sociales, naturales y educación artística, como sucede en los centros bilingües en inglés), en la que hay también inscritas otras 163 personas. En Málaga solo hay cinco centros bilingües en francés: Estepona, Marbella y tres en Málaga capital.

La falta de profesores en la bolsa de sustituciones ha tenido como consecuencia la imposibilidad de cubrir bajas sobrevenidas. Porque si bien desde la Delegación de Educación se asegura que «todos los colegios de Primaria de la provincia disponen de profesorado especializado en Francés», otra cuestión es que hayan tenido personal disponible para las sustituciones.

Meses sin profesor

Es lo que ha pasado en el CEIP Guadalhorce de Álora. Desde comienzo de curso estaban sin profesora de francés por una baja de maternidad, hasta que hace unos días se nombró un sustituto. Los estudiantes han estado dos meses sin profesora de francés, pero con un perjuicio añadido: esa profesora daba otras materias, que han tenido que ser asumidas por otros compañeros.

Una situación similar se vive en el CEIP El Hacho, en Álora. La profesora que daba Francés fue operada poco después de comenzar el curso y no ha sido posible encontrar un sustituto. En el colegio público Serranía de Benalauría se tardó casi un mes en cubrir la baja del profesor titular.

En el CEIP Guadalhorce están sin maestro de francés desde comienzo del curso

En otros casos, como sucede en los colegios de Gaucín y Benalauría, el francés de Primaria es impartido por el profesor de Secundaria, ya que son centros donde también tienen el primer ciclo de ESO, los cursos primero y segundo, en los que se imparte el Francés. El próximo curso ya se impartirá desde tercero a sexto de Primaria, con la consiguiente necesidad de profesorado.

Esta falta de profesorado con conocimiento en Francés ha obligado a la Consejería de Educación a destinar la mayor parte de las plazas de maestro en las oposiciones que se convocarán este año a esta especialidad, algo criticado desde los sindicatos y que ha indignado a los miles de opositores que se estaban preparando para Infantil, Primaria, Educación Física o Música, especialidades que se quedan este año sin plazas.

Falta de planificación

Comisiones Obreras atribuye a la falta de planificación de la Consejería de Educación, que está forzando a que todo el profesorado habilitado en Francés se vea obligado a impartir esta asignatura bajo el peligro de ser desplazado de su colegio, o a que mucho de estos docentes compartan centros, asumiendo incluso tutorías en grupos de estudiantes en los que sólo imparte tres horas semanales. A pesar de ello, señala José Blanco, secretario general de la Federación de Enseñanza, «aún siguen existiendo más de 300 colegios públicos andaluces que no cuentan con profesorado habilitado para impartir esta asignatura». Según Blanco, «esta implantación se está realizando mal e improvisadamente» y crítica que el establecimiento de este nuevo aprendizaje se está realizando «sin un aumento de las plantillas», lamentando, además, que la Consejería de Educación no haya aprovechado esta ocasión para recuperar las plantillas docentes recortadas durante los pasados años en el sistema educativo público andaluz.

El próximo curso se dará desde 3º a 6º de Primaria, con la consiguiente necesidad de profesorado

La consejería «ha improvisado la implantación del Francés y ha llegado tarde», afirma María del Amo, secretaria provincial de ANPE. Desde este sindicato se solicitó a la Consejería «que la dotación de profesorado especialista en esta lengua a los centros no se haga a costa de la merma de puestos en otras especialidades». ANPE-Andalucía defiende que la dotación de profesorado de Francés se haga incrementando la plantilla de los colegios. Lo que, además de evitar perjuicios a los maestros de la especialidad de Primaria, contribuirá a mejorar las urgentes necesidades de atención a la diversidad de los centros», sostiene.