La comisión mixta del metro de Málaga se reúne de nuevo este jueves

La comisión mixta de seguimiento del convenio de colaboración del metro de Málaga, integrada por responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda y del Ayuntamiento de Málaga, se reunirá el este jueves 29 de diciembre, según han informado fuentes del departamento que dirige Felipe López.

El máximo órgano de coordinación institucional para el suburbano malagueño ha sido convocado una vez se han desarrollado entre noviembre y diciembre las reuniones entre responsables de ambas administraciones para profundizar en el análisis técnico y jurídico de la propuesta municipal de conexión por autobús entre la estación Guadalmedina y el Hospital Civil y Materno, todo ello tras la presentación de un último informe jurídico de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) en el transcurso de la anterior comisión mixta, celebrada el pasado 18 de noviembre.

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, defendió al término de dicha reunión la convicción del Gobierno andaluz sobre la necesidad de dar cumplimiento efectivo al protocolo de intenciones firmado el 11 de noviembre de 2013, que proponía como mejor solución para dar cobertura a distrito norte de Málaga una prolongación del metro desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil, a través del eje formado por las calles Hilera, Santa Elena, Blas de Lezo y Eugenio Gross.

No obstante, se acordó entre ambas administraciones analizar con más detalle el encaje jurídico y técnico de la propuesta municipal, a tenor de la presentación de un nuevo informe municipal de la EMT relativo a la conexión por autobús hasta el Hospital Civil.

Y es que el Ayuntamiento apuesta por el metrobús, una idea que el alcalde de Málaga considera "bastante más barata, más operativa, y permite incorporar más viajeros al metro, por lo que tiene muchísimas ventajas".

Por su parte, el consejero de Fomento, Felipe López, ha reiterado que el Gobierno andaluz entiende que "hay que culminar la ruta programada en su momento", destacando desde el punto de vista de las consecuencias sociales, sostenibilidad, impacto económico y de generación de empleo, que este proyecto "ha sido, es, positivo".

Al término de la reunión del pasado 18 de noviembre, el consejero señaló que "si no conseguimos alcanzar el final del trayecto en su totalidad, al menos habremos conseguido llegar a Atarazanas, prestar servicio a 18 millones de usuarios al año, que no es una cifra menor, ahora estamos en cinco". Pero, insistió en que "si es posible un entendimiento, me alegraría, y hacemos todo lo posible; pero si no, no será un escenario dramático".

Además de intentar adoptar un posicionamiento definitivo en relación a la alternativa municipal del metrobús, la comisión mixta del próximo día 29 tiene como punto del orden del día abordar el cumplimiento del protocolo de intenciones firmado entre ambas administraciones en noviembre de 2013. Con la firma de dicho protocolo se formalizó la solución final consensuada entre ambas instituciones para la culminación de la Red de Metro de Málaga, consistente en las extensiones de las líneas 1 y 2 desde Guadalmedina hasta Atarazanas y el Hospital Civil, respectivamente.

La Junta de Andalucía ha ido dando desarrollo efectivo a la hoja de ruta trazada en dicho protocolo, que constituía la solución más viable desde una perspectiva social y económica para la culminación de la red del suburbano, además de conferir al proyecto el mayor grado de certidumbre.