El alcalde de Málaga da las gracias a todos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha tenido palabras de agradecimiento para todos en su discurso navideño emitido por la televisión municipal Onda Azul en la Nochebuena. En un mensaje que dura algo más de seis minutos, de la Torre ha reconocido la labor y esfuerzo de colectivos, trabajadores municipales, emprendedores, empresarios, el sector educativo, de la seguridad, los niños, los más mayores, las familias, instituciones etc.... En unas 15 ocasiones ha agradecido bien mediante 'gracias o mil gracias' la labor que desempeñan unos y otros para contribuir a hacer una Málaga mejor.

Este mensaje navideño, que se puede ver en el vídeo que acompaña este texto, llega poco después de que se conociera que De la Torre no va a repetir como candidato en las próximas elecciones municipales. Pero en el discurso navideño no hace alusión a ello.

Su primeras palabras eran para reconfortar y apoyar a las familias que hubieran sufrido alguna pérdida o estuvieran luchando contra alguna enfermedad, alguna preocupación o algún problema. "Para ellos especiales palabras de afecto, de ánimo, de ilusión, de búsqueda de la ilusión de y del encuentro de la misma en el apoyo de todos".

Proseguía alabando la labor de los que crean empleo. "Es necesario que haya emprededores, empresarios, autónomos, gente que se esfuerza, profesionales de tantos colegios, gente que trabaja por cuenta ajena, jóvenes que se preparan para ser útiles...A todos, mil gracias porque los resultados están ahí y los resultados avalan un esfuerzo por parte de todos", aseveraba el alcalde.

Inversión y calidad de vida

En un escenario con un árbol de navidad de fondo y algunos regalos, De la Torre no quiso pasar por alto la seguridad y el crecimiento del turismo en la capital. "Gracias a aquellos que han conseguido que Málaga sea más segura y que en turismo de ciudad crece más que ninguna otra en España. Y que sea una ciudad de referencia, ya que la prensa internacional se ocupa de nosotros. Tres veces nos ha mencionado el New York Times y hemos conseguido que el Financial Times nos recomiente como una ciudad para invertir".

Continuaron los agradecimientos. "Gracias a los malagueños y malagueñas que opináis que Málaga es una ciudad hermosa para vivir. Somos la mejor calificada en esa lista de europa, la única española incluida en las diez primeras de europa. Gracias por esa opinión. Es un estímulo para todos avanzar en ese camino y lógicamente quiero agradecer el esfuerzo de todos los empleados municipales que en todos los servicios trabajan para que Málaga esté bien atentida..."

No quiso olvidar el alcalde de Málaga a los que trabajan en la Educación, que calificó de muy importante, a la vez que de a los miembros de la comunidad que trabaja por una sanidad mejor. Reconoció que no es competencia municipal, pero mostró su preocupación por que cada vez sea mejor.

Y para los abuelos (entre los que se incluyó), los niños y las mujeres, también menciones. "Resaltar el esfuerzo a los que podemos llamar los mayores de Málaga los que estamos en condición de abuelos, pero que tratamos de hacer un envejecimiento activo y lo hacen muchos mayores en Málaga y se mantienen jóvenes y ayudan a sus hijos y a sus nietos y forman un círculo perfecto".

Alabó el avance de las mujeres en la sociedad malagueña "para ser protagonistas" en distintos ámbitos lo que hace, según sus palabras, que se pueda tener de Málaga una visión de ciudad avanzada y comprometida. A ellas también le dio mil gracias.

En cuanto a los logros de este año para la ciudad, el Museo en la Aduana tuvo su peso en parte del discurso. "En el año 2016 se ha culminado una etapa muy hermosa de creación de equipamientos culturales con la apertura de la Aduana, ese equipamiento donde han participado tantos malagueños que han sido protagonistas de su impuso y apertura y donde todas las administraciones hemos colaborado. Ello culmina un hermoso esfuerzo y nos permite ser fuertes en la Málaga tecnológica e innovadora y en la Málaga de los proyectos, de ciudad inteligente para captar inversiones para conseguir que vengan inversiones a Málaga. También la agencia europea del medicamento. Tenemos que conseguir que venga como un gran impulso a la economía, el empleo en Málaga y en Andalucía. Por todo eso, gracias y felicidades. Felicidades, a todos. A todos los que me he referido, malagueños y malagueñas. En estos días y en el nuevo año. Que en el nuevo año nos acompañe el esfuerzo y la suerte y que vayamos avanzando en esa ciudad maravillosa que tenemos como objetivo en la estrategia consensuada de ciudad".

Así concluía el discurso de Francisco de la Torre, que se cerraba con las imágenes de un Belén.