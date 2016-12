Circulación complicada en Kandinsky

Coches, coches y más coches. Aunque pasa por ser una barriada mayoritariamente residencial, conformada por bloques de edificios familiares y urbanizaciones, la calle Kandinsky y sus alrededores se han convertido en un auténtico caos a la hora de circular en vehículo. Y más aún si se parte con la intención de encontrar un hueco donde aparcar.

Y es que una de las principales causas de esta situación es la actividad que generan cada mañana los negocios e instituciones de la zona. Algo que se puede explicar por la presencia de la Ciudad de la Justicia, la entrada a algunas de las facultades de la Universidad de Málaga o la oficina de la Seguridad Social, entre otros. A lo que ha de sumarse, a su vez, el amplio abanico de locales de hostelería y negocios de la zona.

«Es una calle muy concurrida, sobre todo por todo lo que generan los juzgados de la Ciudad de Justicia», explica Irene, una de las vecinas de la zona. A lo que añade: «Por la mañana incluso desde el interior de la casa se escuchan constantemente las bocinas de los coches sonando». Y es una de las mayores problemáticas de esta calle reside en la cantidad de vehículos que, cada día, estacionan en segunda fila, llegando incluso a crear filas que imposibilitan la circulación regular por la calle.

Una costumbre, la de estacionar, eso sí, temporalmente, en segunda fila, que ha creado situaciones caóticas en más de una ocasión. «Vengo mucho por esta zona y ya he visto, en varias ocasiones, algunos coches a punto de chocarse a la hora de cambiar de carril para sobrepasar a los que están mal estacionados», explica Javier, que asegura que transita por esa calle a diario. Al igual que Sara, que no solo frecuenta la calle Kandinsky sino que también vive allí. «Nunca encuentro aparcamiento y menos para un coche grande como el mío», explica. A lo que añade: «Precisamente por esto, he visto que muchos dejan su coche aparcado siempre en el mismo sitio para moverlo lo menos posible».

Los repartidores

Una situación que no solo afecta a los residentes de la zona, sino también a los trabajadores que reparten a domicilio. Desde empresas de servicios de correos y grandes comercios hasta los propios proveedores de los locales de hostelería del barrio. «Mis compañeros siempre me aconsejan que cuando vaya a repartir a esa zona, procure evitar las horas más conflictivas, las de media mañana, porque es imposible encontrar aparcamiento y nos vemos obligados a aparcar en doble fila e ir corriendo», explica una distribuidora comercial. Una situación problemática para todos, que no varía y para la que no parece encontrarse alternativa alguna.