Todo empezó cuando el puerto de Málaga aún vivía de descargar petróleo

Octubre de 1988. Salón de actos del Colegio de Aparejadores. El entonces alcalde, Pedro Aparicio, lanzaba en una conferencia la primera carga de profundidad de su estrategia para Málaga, donde turismo, cultura y tecnología se daban mirando a su estimada Niza como referente mediterráneo para la ciudad. «Málaga debe dejar de ser el puerto petrolero de Puertollano», abría abruptamente Aparicio el debate sobre el uso ciudadano del puerto. El titular fue una sacudida en el anodino statuo quo de un recinto ajeno históricamente al debate ciudadano. Los primeros resultados tangibles tardaron tres décadas para el medio millón de metros cuadrados del puerto, pero su imparable declive comercial iba a borrar para siempre la frase de que Málaga vive de espaldas al mar. El puerto se nutría de las tasas por la descarga de crudo desde la bahía hasta la refinería de Puertollano (Ciudad Real), con un gran espacio de almacenaje en los antiguos depósitos junto a la avenida de Europa.

Aparicio no disparó argumentos de fogueo aquel otoño. Sabía que el proyectado oleoducto alternativo, desde Cartagena a la refinería manchega, finalmente abierto en el 2000, iba a dejar al puerto en una frágil situación que le obligaría a acturar. Las reacciones no tardaron y desde la propia Autoridad Portuaria a los sectores más implicados en la actividad comercial del puerto se pasó del rechazo inicial al a un lenta negociación. La bandera municipal no era si derribar o no el silo –un debate que hoy se antoja surrealista– ni tampoco cambiar los usos en los muelles más urbanos, sino solo eliminar la verja con un valor más simbólico que real como los hechos demuestran en el cambio de este espacio público. La premonición de Aparicio sobre el puerto se ha cumplido con creces, y ahora el muelle frente a Agustín Heredia es la próxima conquista urbana. El fin del petróleo abrió paso a la Málaga turística y la terminal de cruceros abrió una nueva etapa de riqueza. Con más de 450.000 cruceristas, las previsiones de Málaga Cruceros, la sociedad que gestiona la terminal, se sitúan en el millón de pasajeros en la próxima década.