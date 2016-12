El PSOE denuncia que no le faciliten el presupuesto de la Diputación 24 horas antes del pleno

El presidente y portavoz del grupo del PSOE en la Diputación de Málaga, Francisco Conejo, denuncia ayer que 24 horas antes de la celebración del pleno de presupuestos en la institución provincial el equipo de gobierno del PP en el ente supramunicipal aún no ha facilitado al resto de grupos el documento que se va a someter a votación este viernes.

«Sólo nos dieron un borrador del presupuesto hace semanas. Pero a día de hoy -por ayer- no tenemos el documento definitivo que se somete a debate y votación mañana. No tenemos informe alguno de intervención. No tenemos informes de los jefes de servicio sobre el presupuesto y relación de puestos de trabajo. No tenemos si quiera el documento que recoge el presupuesto. Así entiende el PP la transparencia», manifestó Conejo.

En este sentido, criticó que «el PP está haciendo el mayor ejercicio de oscurantismo con el documento más importante en una institución y, lo más grave, con la complicidad de IU, Ciudadanos y Málaga Ahora».