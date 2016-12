El pleno despide el año con gresca en una sesión confusa y de alboroto

Después de la calma vino la tempestad. Si anteayer todos cantaban cual corderitos (llevados por el espíritu de la Navidad) al alcalde Francisco de la Torre ‘feliz cumpleaños, ayer tocaba gresca para no perder las buenas costumbres. El pleno despedía el año con diez minutos de impasse de gritos, protestas de una bancada a otra, PPy PSOE. Esta vez eran los partidos tradicionales los metidos en jarana a cuenta de una agria discusión en la que habían entrado el regidor y el edil socialista Sergio Moreno Brenes. OBrenes y el regidor. Que el orden de los factores no altera el producto. Los dos se disputaban la verdad sobre Smassa y tras llamarle el primer edil a Brenes filibustero se armaba la de Dios es Cristo.

Tras el momento ‘bucanero’, y las quejas airadas fuera de micro de buena parte de la bancada socialista, incluido su portavoz en la Diputación, Francisco Conejo, que nos deleitó con una serie de gimnasio de aspavientos con los brazos, De la Torre se disculpaba y explicaba que filibustero –que según la Real Academia Española es pirata– no es un insulto y que se usa en ámbitos parlamentarios (para marear con la oratoria). El edil popular Raúl Jiménez aprovechaba para colgar una definición ‘no oficial’ en Twitter para que constase. Peloteo on line, que se podría llamar.

Smassa. Piden información del espionaje

Finalmente, todos apelaban al ambiente navideño y pasaba la borrasca. Se aprobaba la moción socialista sobre Smassa, que había provocado el encontronazo por unanimidad urgiendo al equipo de gobierno a dar toda la información sobre el espionaje a los trabajadores de la grúa, como expuso el presidente del comité de empresa, Manuel Lima, en su intervención, así como que se convoque un consejo de administración extraordinario de la empresa para abordar este asunto, en el que «se depuren responsabilidades políticas en el caso de que se estime pertinente». También salió adelante que se realice una auditoría de gestión y financiera desde el año 2000 así como conocer los contratos realizados con empresas de detectives o similares desde 2006. El asunto del espionaje fue tachado por la oposición como delictivo y el PSOEconsideró que atenta contra los derechos de los trabajadores, al tiempo que la portavoz socialista Moreno incidió en «descontrol y el desgobierno» de la empresa de aparcamientos, de la que el alcalde es el presidente del consejo de administración. El regidor puntualizaba que sólo había tenido el cargo en este mandato municipal (el pasado ostentaba este puesto el exedil Raúl López, que ahora continúa como gerente). La portavoz socialista también exigió que se solucione la ilegalidad de mantener a dos directivos, mientras que el alcalde subrayó que el segundo, Emilio Zamarriego, «cree que su contrato se ha laboralizado y está en su derecho de llevarlo a los tribunales», y que, por tanto, había que esperar a ver qué determinaban.

Para terminar de animar el cotarro no podía faltar la clásica y sin igual señora Galván (Silvia) que no paraba de interrumpir y a la que el alcalde amenazó en cuatro o cinco ocasiones con desalojarla. Ella contestaba con un «ya me callo, ya me callo, ya me callo» y provocaba la algarabía. Surrealista. Así que parecía una clase de Primaria esperando que llegase el recreo. Pese a los deseos de la edil de Fiestas Teresa Porras no hubo ánimo para cantar un villancico, que seguramente entonaron luego los ediles populares en su almuerzo en El Pimpi.

La confusión y las ausencias. El convenio de Hoyo Esparteros

La jornada se animaba y se confundía a la vez con la moción que volvía a traer, perseverante, IU-Málaga para la Gente para resolver el convenio de Hoyo Esparteros en vista de los incumplimientos de las prórrogas y aplazamientos a la inmobiliaria Braser para efectuar el pago de unos siete millones de euros al Ayuntamiento, como explicaba su portavoz Eduardo Zorrilla. Apuntaba la líder de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, que estas prácticas «este trato de favor con esta empresa podría amparar una actuación ilegal. Tengan cuidado con lo que hacen porque les están dejando con el culo fuera», le decía al equipo popular.

El edil de Urbanismo, Francisco Pomares, se elevaba al ‘púlpito’ para lanzar su último sermón del año. Taxativo. «Menos mal que ustedes no han gobernado nunca si no, no tendríamos esta ciudad, tendríamos edificios vacíos y un Centro de cartón piedra». Subrayaba Pomares que el equipo de gobierno con quien había tenido más flexibilidad no era con Braser sino con el edificio de la calle Nosquera (sede de la Casa Invisible), «que sí es un edificio público, no éste, que es privado». Finalmente, dos ausencias del PP(Elías Bendodo y Raúl Jiménez)y otro de ellos equivocado dejaban un extraño resultado pese al apoyo de Ciudadanos, y los acuerdos los ganaba todos la oposición de izquierdas:se aprobaba resolver el convenio de Hoyo Esparteros por incumplimiento y no darle plazos sine die a la inmobiliaria Braser para hacer frente a los pagos. Pomares, sin pestañear, explicaba más tarde en los pasillos que el acuerdo no era potestad del pleno y que no lo iban a cumplir. El pleno y su utilidad, o el valor que quiere darle el PP, es cada día más discutible.

El PSOE vota en contra. El debate del tercer hospital

Le tocaba a la edil socialista Estefanía Martín Palop el ‘chumbo’ del PSOE de la jornada con el debate de la mala situación en la que se ha sumido la sanidad malagueña. Le sacaban los colores tanto el portavoz popular Carlos Conde como la edil de IU-Málaga para la Gente, Remedios Ramos. Salía adelante que la situación de la sanidad malagueña y la necesidad de construir un tercer hospital se debata en enero en un Consejo de la Ciudad urgente. El PSOEse destapaba votando en contra. Se ve que ni siquiera quieren debatir.

Por último, se aprobaba que haya fondos europeos tanto del Gobierno como de la Junta para paliar futuras inundaciones como las que vivió Málaga hace tres semanas con la realización de infraestructuras, que defendió el edil socialista Daniel Pérez, así cómo instar a la Junta a la recuperación del proyecto para construir un azud (mini-presa) en río Grande, que presentó el edil de Ciudadanos Alejandro Carballo en una trabajada iniciativa que obtuvo la mayoría sin los votos de la bancada de la izquierda.