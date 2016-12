Cómo poner orden cuando en Málaga una mesa factura 10.000 euros al mes

Vicente Seguí, responsable de Calidad y Atención al público en Gerencia de Urbanismo, se refiere a la eclosión turística del Centro en términos de ‘burbuja’, tanto en impacto como en beneficio. «Mucho dinero en pocos metros cuadrados», resume su visión del momento. «Cuando una mesa es capaz de generar 10.000 euros al mes, a ver quién se atreve a regular mejor el espacio público», se lamenta. Pese a todo, demanda un plan de usos que «evite que el Centro no sea un parque temático al cien por cien». El urbanista malagueño sostiene que «no podemos seguir pensando «como si estuviéramos en el siglo XVII. Hay que abrir nuevas centralidades, pensar en clave metropolitana. No podemos seguir después de cinco siglos hablando del mismo ombligo cuando se puede pensar en un espacio cinco veces mayor». En ese salto fuera del perímetro medieval también está, en su opinión, la solución para revertir el despoblamiento del Centro. «Hoy, quien vive allí, salvo que tenga un negocio de hostelería, es un héroe. No sólo es incómodo, sino que su casa ha perdido valor». La población ha pasado de los 8.500 vecinos de 1981 a los 4.762 personas, actuales, una cifra similar a las plazas en alojamientos regulados. La saturación turística le hace mirar a Seguí inevitablemente a Barcelona y a otras ciudades mediterráneas, como Palma de Mallorca o las italianas, obligadas ya a tomar medidas, ecotasa incluida. A ella se apunta Seguí y también el economista Pedro Marín, director del OMAU. «Es algo fundamental para que los vecinos del Centro sientan que se les compensa de forma especial», defiende este último. Para Francisco Sarabia, decano del Colegio de Arquitectos, «un Centro sin vivienda, con el tiempo morirá porque el monocultivo turístico está condenado al fracaso. La gente quiere vivir en el Centro».

El proyecto municipal de peatonalizar las calzadas exteriores de la Alameda es el penúltimo capítulo para ganar espacio peatonal, pero el riesgo de ‘tabernización’ ya alerta a la oposición. Hay temores fundados. Hace 15 años la proporción era de 2,6 comercios por cada local hostelero en el Centro. Ahora la ratio es de 1,5. Bares y restaurantes se han duplicado, y han pasado de 81 a 186. Los datos los facilita Antón Ozomeck, quien asegura que «tres de cada cuatro restaurantes en el centro tienen terraza». El experto cree que se está a tiempo de corregir el «riesgo de monoespecialización hostelera», y señala tanto la apertura de nuevos espacios, como el caso de Muelle Heredia, como otros sin salir del casco antiguo, reactivando zonas degradadas. Reclama ir hacia un comercio más diferenciado. «Málaga puede ser una gran ciudad de compras», sostiene.

Los residentes de movilizan contra el ruido y la ocupación de espacios, incluso con amenaza de actuar judicialmente desde las asociaciones contra el Ayuntamiento. Algunos temen la ‘barcelonización’, como Alfonso P., que vive cerca de la plaza de la Merced desde 1986. «El centro va a morir no de éxito, sino de asco», se indigna ante el ruido y la suciedad que generan grupos de jóvenes en la plaza frente al Cervantes.