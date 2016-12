Un acceso al campus descuidado

La calle León Tolstoi de Teatinos no puede presumir de buen aspecto. Ubicada en el barrio de Teatinos, forma parte del Campus de la Universidad de Málaga. A simple vista, la calle presenta un aspecto un tanto descuidado, ya que se acumula basura y suciedad en el suelo y en las laderas que la franquean, que además están llenas de malas hierbas y matojos que necesitan un buen recorte. Al final de esta calle se encuentran las facultades de Ciencias de la Comunicación y Turismo, Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación, además de varios aularios complementarios. Ello hace que esta calle sea un tránsito obligado para muchos alumnos de estas facultades diariamente, que se quejan del mal estado de esta zona. «Es una calle muy descuidada, hay muchísima suciedad, yo paso por aquí cada día y no veo mejoría», dice Cristina Haro, estudiante de Magisterio. En similares términos piensa David Macías, estudiante de Turismo. «Deberían limpiar a fondo esta calle, ya lleva muchos años así, y es uno de los principales accesos a la facultad». Otro de los problemas que tiene León Tolstoi es la escasa anchura de la acera. «Deberían hacer más grande la acera, somos muchos los alumnos que pasamos por aquí, y a veces no cabemos», explica Juanfe Gómez, un estudiante de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. A esto se le suma el problema del barro, que en días de lluvia invade toda la acera, dificultando y en ocasiones impidiendo el paso a los viandantes. Además, los alcorques de los árboles, prácticmente inexistentes, también presentan un estado harto descuidado, repletos de basura y con hierbas sin cortar, dificultando aún más el paso.

Detalle del estado de la calle, con objetos abandonados y basura. / A. J.

Además de numerosos envases de plástico, cajas de cartón y demás basura, hay otros objetos abandonados un tanto peculiares, como un sanitario, que los viandantes observaban con incredulidad al pasar por allí. «No entiendo quién ha podido traer eso, era lo que me faltaba por ver aquí», decía un estudiante de Publicidad mientras le echaba una foto.

La iluminación de esta calle también brilla por su ausencia. A pesar de disponer de farolas, ninguna de ellas funciona, quedando a oscuras durante toda la noche.