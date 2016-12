La ciudad soñada

«Lo sentimos. No nos quedan habitaciones». Fue la respuesta desde los hoteles de cuatro estrellas de Málaga –más de 4.000 camas– al laboratorio que buscaba alojamiento para los rezagados del último congreso de la Sociedad Española de Oftalmología. Con 2.350 participantes, es ese tipo de encuentros que colapsa en solitario la demanda de camas de casi cualquier ciudad media. La situación retrata una pequeña parte de las 70.000 pernoctaciones perdidas en 2015 por escasez de plazas. El dato del área de Turismo refleja una parte del ‘boom’ de un sector con deberes pendientes pese al crecimiento espectacular de la oferta de alojamientos, que registró un 113% más de apartamentos en un año y aumentó el 60% en camas hoteleras en una década. Hoteles y alojamientos turísticos suman más de 12.900 plazas. Antes de 2003, la Málaga turística era una anécdota con más pasado que presente. Su atractivo para la inversión comercial, tecnológica y turística, hoy, es incontestable. «Málaga es la que más interés despierta para invertir después de Madrid y Barcelona», asegura José García, ingeniero y directivo de la consultora urbanística responsable de la ampliación de Plaza Mayor, un proyecto entre Sonae y McArthurGlen. García es un viajero forzoso por el mundo por su trabajo y también un observador atento enTripadvisor, donde «lo que más llama la atención es la sorpresa que causa Málaga, aunque en el turismo de ‘city break’ creo que aún estamos en la adolescencia».

El cambio

Antes de los 90, Málaga apenas contaba con tres hoteles de nivel –Málaga Palacio y los dos paradores– y vivía ajena al turismo de masas de Torremolinos, donde el Palacio de Congresos se sostenía en una generosa planta hotelera. Desde la segregación del municipio más poblado y cercano, en 1988, tuvieron que pasar 25 años hasta que la capital comenzara su reinvención como destino turístico, sin palacio de ferias, de espaldas al mar y al puerto, apenas sin hoteles y con un Centro descuidado, sucio y asfixiado por un tráfico cairota. Y, por supuesto, con sólo un museo para consumo interno. Fue un tiempo largo –la primera concejalía de Turismo se crea en 1995–, pero el guión planificador para hacer de Málaga un destino turístico y tecnológico suma éxitos. En 1992, los escasos turistas se alojaban una noche, una media que ahora se ha doblado. El AVE que dejó atrás en 2007 unos tiempos disuasorios de viaje en tren, se ha consolidado con sus refuerzos recurrentes de plazas en verano y fechas clave, como un pilar del turismo nacional mayoritario entre los dos millones de viajeros que explican sólo una parte del ‘boom’ turístico.

Hace un cuarto de siglo, Málaga fue tras Barcelona y Bilbao la tercera ciudad en reunir a sus instituciones y agentes sociales en torno a un Plan Estratégico para ‘reinventarse’ tras el ‘bajón’ del 92. La transformación sigue hoy el guión de aquellos objetivos –«capital económica y tecnológica de Andalucía y capital turística y de ocio europea», rezan los documentos–, pero los nuevos consensos deben poner el foco sin mucho tiempo que perder en un Centro que soporta en exclusiva el crecimiento turístico. De enero a octubre, Málaga alcanzó el millón de visitantes alojados, la primera vez que la cifra redonda llega antes de diciembre. El año arrojará 1,2 millones, un 7% más y el segundo crecimiento porcentual tras Barcelona. Sumados los excursionistas, Málaga despedirá 2016 con cuatro millones de visitantes. Serán cinco en tres años, y 1,5 millones de ellos buscarán alojamiento, según la proyección del plan estratégico elaborado entre el Ayuntamiento y el sector privado el pasado verano. Los 1.350 millones de euros de impacto en la economia local llegarán a 1.900 en tres años, una ‘caja’ que juega en contra de postergar los desafíos más urgentes. Las elecciones en 2019 y la renuncia del alcalde Francisco de la Torre a presentarse de nuevo aventuran escasos avances para la mejora prevista en espacios de uso turístico tanto en el frente litoral –Pedregalejo, El Palo y Huelin– y los planes para crear ‘extramuros’ del Centro. La peatonalización de Carretería-Álamos ya cuenta con 15 millones de la UE, pero a la almendra histórica mientras tanto le queda el día a día no exento de tensión entre vecinos y empresarios en medio de una expansión hostelera y de alojamientos que no va a detenerse. Además, el PEPRI Centro, un documento urbanístico que entre otras cosa debe revisar y regular los actuales usos de las calles, lleva casi una década de trámites sin visos de avanzar.

Morir de éxito

«El Centro es para los turistas». La frase que sintetiza la percepción general tiene tono de lamento o de satisfacción, según hable un vecino resignado o alguien próximo al negocio turístico. Ademas de la calle, el riesgo de saturación sobrevuela los 16 ‘grupos de prospectiva’ del Plan Estratégico, donde unos 300 representantes de instituciones y sociedad civil trabajan ya para «visualizar la Málaga 2020», asegura Carmen García Peña, gerente de la fundación Ciedes desde su origen. «Les pedimos a los grupos que miren por dónde va Europa para identificar proyectos en línea con su estrategía 2020. Cada uno deberá plantear e en 2017 propuestas e iniciativas que someteremos al análisis de datos, como siempre hemos hecho, para determinar si son viables y poder trabajar por ellos», explica la economista, que no oculta su criterio personal: «Málaga necesita un plan de turismo con una visión metropolitana que aborde el turismo cultural». También los proyectos para el turismo náutico, pendientes desde el II Plan Estratégico, son, a su juicio, parte de un mejor futuro turístico.

Análisis manuel castillo Una ciudad para vivir y convivr

La idea de sumar voluntades públicas y privadas en torno a aquel I Plan Estratégico de hace 22 años la lideró el alcalde Pedro Aparicio junto a colaboradores –recuerda García Peña– como José Asenjo yVicente Granados. Sin embargo, el objetivo de rescatar a Picasso como marca de la ciudad ante el mundo fue un empeño tan personal del regidor como la reapertura del Cervantes, dos claves en el vuelco cultural. Con la Casa Natal primero (1988) y el museo costeado por la Junta, en 2003, Málaga empezaba a armar una oferta ambiciosa que no ha parado de crecer, como ha pasado con las calles peatonales del Centro, un mérito inicial que se anota Celia Villalobos. La alcaldesa que impulsó el Palacio de Ferias en 2003 y abrió el melón peatonal con calle Larios acabaría abrazando la estrategia de ciudad impulsada por Aparicio tras vencer su escepticismo hacia la fundación Ciedes, ahora una oficina más profesionalizada y referencia en unas tareas que se ha ampliado a la cooperación entre municipios de distintos países.

Una ciudad de moda

Málaga está de moda, pero ¿es sobre todo turismo ‘prestado’ de destinos inestables el que llega? Antonio Guevara, decano de la Facultad de Turismo, cree indudable que es así en el turismo de sol y playa, pero que no explica el ‘boom’ de la ciudad. «Málaga ha entrado en el circuito de ciudades visitables de España», argumenta. Para Fiona Watson, periodista y guía afincada en Andalucía, «el turismo seguirá creciendo, pero las ciudades tienen que cuidar más su imagen». Es algo de lo que se ha ocupado ‘The New York Times’, que recomendó la Málaga ‘reinventada’ por segundo año en sus páginas de viajes. Las invitaciones a periodistas y medios extranjeros son una obligación para cualquier gran municipio turístico, y Málaga juega a ganar. Al gran diario convertido en prescriptor viral le preceden vendedores carismáticos. Antonio Banderas lleva dos décadas de labor impagable en favor de su ciudad. No solo de palabra. En la casa del actor junto al Pimpi, el restaurante más visitado de Andalucía –un millón de clientes al año– el ático lo preside una reproducción a escala del cubo del Pompidou que resulta visible desde las terrazas de los grandes hoteles del Centro. El icono tiene mucho de militancia malaguita, de guiño cómplice al éxito internacional de aquella ciudad provinciana que el actor tuvo que abandonar en los 80 para saltar a Madrid y luego a Hollywood.

La marca internacional de la ciudad nada tiene que envidiar en los últimos años a la de la Costa del Sol. Cuarenta años después se suma a ella como una de los enclaves mediterráneos más atractivos, pero sobre todo como un destino que, a diferencia del resto del litoral, no conoce la estacionalidad. Los dos millones de británicos encabezan el censo de 12 millones de turistas en la Costa. Son mayoría entre ese 60% de excursionistas que visitan la capital – no pernoctan– y que se alojan en municipios próximos. Esa situación era impensable en el pasado, cuando al turismo de sol y playa nada se le había perdido en la capital. Más allá de los límites provinciales, Málaga sigue buscando clientes. ‘Andalucía soul’ es una operación pionera para la promoción regional conjunta iniciada este año en mercados emergentes de Asia y América. Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga se han implicado en un proyecto que nace del éxito internacional de Málaga y con el aeropuerto como gran palanca turística andaluza. Málaga es menos visitada que Sevilla, Córdoba y Granada, pero su curva de crecimiento es enorme y la aleja de unos destinos maduros cuyo atractivo se basa casi en exclusiva en iconos como la Alhambra o la Mezquita.

El doble de cruceristas

Españoles y extranjeros se reparten casi por igual los 1,2 millones de pernoctaciones en Málaga, a la que unos 450.000 de estos últimos llegan este año por mar. A veces en desembarcos simultáneos que ponen a prueba su capacidad para acoger a 12.000 personas. «Más del 80 por ciento expresan un alto grado de satisfacción tras la visita a la ciudad, pero aquí no hay que repartirlos por barrios como en Barcelona», explica Susana Gutiérrez, gerente de Málaga Cruceros. Doblar la cifra y llegar al millón de cruceristas lo ve un objetivo «adecuado al tamaño de la ciudad. Es un horizonte confortable, y podría ir a más». A la responsable de la terminal le basta para su previsión un dato que pesa toneladas: en 2024 saldrán de los astilleros del mundo 61 nuevos megacruceros.E l mayor tamaño de los buques y la gran proyección de Málaga dentro del Mediterráneo –junto al Caribe el otro gran teatro mundial de este tipo de turismo– harán el resto.

Si en los cruceros Málaga vive una edad dorada, la era de los vuelos ‘low cost’ sigue llevando al aeropuerto a nuevos récords: 16,5 millones de viajeros, de los que dos tercios vuelan en líneas de bajo coste. El goteo de nuevas rutas y frecuencias incluye también destinos británicos muy asentados que refuerzan al aeropuerto español con más conexiones –18– a ciudades del nuestro primer emisor turístico. Aunque el ‘brexit’ ha hecho mella en el gasto medio del viaje, que ha bajado de los 1.000 euros, la cifra de turistas crecerá. Los 260.000 británicos más a Málaga hasta abril de 2017, un 29 por ciento, fue el dato que se trajeron de Londres los responsables del sector que viajaron a laWorld Travel Market.

La mitad de las camas

El alojamiento extrahotelero ofrece en Málaga 887 inmuebles con 4.359 plazas. Es casi la mitad de las que suman los hoteles –8.562– tras el proceso acelerado de regularización de la Junta para acorralar las camas clandestinas. La oferta hotelera en la última década en Málaga siguepor detrás del crecimiento turístico más intenso entre capitales españolas. Los nuevos proyectos –un hotel acaba de anunciarse en calle Larios– y la reanudación de obras del Palacio de los Gálvez, paralizado ocho años, siguen sumando. También lo hacen los proyectos de rehabilitación ante la demanda creciente de alquiler vacacional en el Centro, un negocio cuya rentabilidad multiplica hasta por seis la del arrendamiento convencional. «Málaga es sin duda la ciudad española que mejor ha gestionado el despegue turístico», sostiene Kike Sarasola, presidente de la cadena Room Mate Hotels. Con tres de ellos en la ciudad –Larios, Lola y Valeria– y una ocupación media llega al 90 por ciento, Sarasola levanta ampollas en su gremio por dar entrada a su modelo de negocio a alojamientos extrahoteleros. «No se le pueden poner puertas al campo. Es un negocio que ha venido para quedarse, y lo que hay es que garantizar que sean viviendas de calidad, como nosotros hacemos en nuestra plataforma BeMate.com, en la que sólo hay viviendas revisadas por nosotros», defiende. En su opinión, existe el riesgo de que Málaga «muera de éxito si se duerme en los laureles y piense que está todo hecho. Siempre hay mucho por hacer. Barcelona o Ibiza ya despegaron hace muchos años, pero ahora tienen que saber mantenerlo».

Si los ‘hostels’ y el catálogo de apartamentos arranca en los 20 euros noche, en el otro extremo, la ciudad se dispone a jugar fuerte en la liga elitista con la apertura del Gran Hotel Miramar, el primer cinco estrellas gran lujo, un peldaño por encima de las 212 camas de La Posada del Patio, el único cinco estrellas. En la agenda a largo plazo del puerto y la ciudad, con capital catarí, está el hotel-torre en la plataforma junto a la terminal de cruceros, un proyecto de 350 habitaciones que daría un impulso de calidad también a la oferta comercial y de restauración en el Muelle Uno.

La apuesta cultural

Sin la potente oferta cultural de Málaga creada en su mayor parte con dinero público nada sería igual como ciudad turística. En 2016 Málaga no fue capital cultural europea, pero aquella candidatura hacia el fiasco en 2010 la ha llevado finalmente a una estrategia de éxito en lo cultural. Otra cuestión sería hablar de una ciudad donde la cultura sea una seña con datos como un 26 por ciento de tasa de abandono escolar (23,6% en España)y sólo un 23% de población con estudios más allá de secundaria (42% a nivel nacional). Sin embargo, en el diseño y en la gestión de los nuevos espacios culturales hay un objetivo a largo plazo menos mediático que las cifras de visitantes o de impacto turístico, pero no menos positivo cara al futuro. José Maria Luna, director de la agencia municipal de museos –Casa Natal, Centre Pompidou, Mupam, CAC, Ruso, Museo Automovilístico, entre otros–, dejaba esbozado el mensaje mientras hacía de guía a los participantes de un foro latinoamericano, a los que sacaba de dudas , delante de obras de Chagall y Malevich, acerca del «extraño» vínculo malagueño con las colecciones del Pompidou y del Museo Estatal de Arte Ruso.

La apuesta municipal por estas franquicias clave para acercarse al arte del siglo XX quiere ir: «Mi hija, que tiene diez años, puede ver ahora aquí performances profesionales que personas de mi edad y de mi formación nunca pudieron ver en Málaga. Estos niños vienen al cine, al teatro, a talleres, en el Ruso, en el CAC, en el Pompidou... Esos niños forzosamente van a ser menos malos que nosotros». Niños y jóvenes ciertamente crecen en una Málaga distinta, donde tres mil alumnos en los conservatorios hablan de un cambio cultural profundo, aunque el gran auditorio –otra baza clave también para el turismo cultural– siga como proyecto en el aire. La ciudad es una gran cantera de intérpretes de todo tipo y tampoco tiene locales más prosaicos en el casco urbano para música en directo. A la gerente de la fundación Ciedes, García Peña, una asidua a esa oferta de salas, le descoloca esta «singularidad» respecto a otras ciudades donde se pueda disfrutar de la música en vivo en locales insonorizados sin tener que migrar a los polígonos.

En pleno Centro, la reciente apertura de la Aduana cierra el círculo virtuoso como ciudad de museos, un título que hace 25 años hubiera movido a la carcajada. A falta de ellos, desde el cierre del antiguo Bellas Artes, quizás el edificio civil más visitado por los turistas fue por largo tiempo la bodega Quitapenas, en El Palo, con unas 40.000 visitas al año. En 2004 se trasladó a un polígono y ahora son 60.000, la evidencia de que la demanda de buscadores de emociones buscan tanto en la tradición como en la vanguardia kitsch. La exposición de Mark Ryden, ahora en el CAC, seguramente rompa récords en un espacio que es indiscutible reclamo internacional aunque su efecto tractor sobre el Soho siga a cámara lenta. Entre el alfa y omega del Picasso y la Aduana median tres décadas que han dejado una treinta de museos de diversa temática y formato. Siguen en el limbo, mientras tanto, espacios tan singulares como el convento de la Trinidad, el colegio San Agustín o el solar del Astoria, en pleno triángulo milenario. El CAC (489.000 visitas) y el Museo Picasso (555.888) son platos fuertes para el turista cultural, pero el mayor imán del viajero lo tiene el triángulo Alcazaba-Gibralfaro-Catedral (casi 870.000 personas en 2015, más 319.000 del templo). No es extraño que el Ayuntamiento acelere el proyecto de gran parque en torno al conjunto islámico. El Pompidou y el Museo Ruso, abiertos en la primavera de 2015, acabaron poniendo sordina a las críticas de la oposición, que ya no se refiere a la ‘museitis’ como patología incorregible de De la Torre. Su fiasco millonario para traer el Museo de las Gemas en Tabacalera contrasta con los ‘discretos’ 7,7 millones para sostener la red municipal de museos. La exigencia de la oposición de contar con un Plan Director se puede leer como reconocimiento tácito del papel clave de estos espacios, y sus importantes retornos para la ciudad.

El cercanías a Marbella

Otro gran salto turístico llegará con el tren hasta Marbella y Estepona. La prolongación del cercanías será un hito para la ciudad y toda la Costa del Sol, donde el éxito turístico de la capital convierte esa infraestructura en el medio más eficiente. el proyecto acumula 17 años de promesas, pese a que supone la oportunidad para poner a pleno rendimiento el potencial del AVE y del aeropuerto como centro estratégico para Andalucía. En 1999 la Junta anunció un tren litoral alejado de la costa y en 2012 la entonces ministra Ana Pastor confirmó la intención del Gobierno central de acometer la prolongación. La elección de los trazados –uno, más paralelo a la Costa y otro más interior y alejado de núcleos– está pendiente, pero los números salen pese al coste de la obra:casi 5.000 millones para algo más de 50 kilómetros. Marbella, con 130.000 vecinos, sería la gran baza para un proyecto en el que se ventilan cien millones de viajeros, diez veces los que mueve la línea entre Málaga y Fuengirola.

Pero entre las grandes obras postergadas, el Guadalmedina asoma la primera entre las obras urbanas. Ciedes creó hasta su ‘Oficina del rio’, pero los esfuerzos, incluido el concurso de ideas no ha salido de ese terreno. La necesidad de una solución mínima para adecentar sus 7 kilómetros parece haber entrado en la cuenta atrás con el primer protocolo entre las dos administraciones