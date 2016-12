Zorrilla le afea al alcalde que el jeque Al-Thani siga teniendo una rotonda

El portavoz de IU-Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, le pedirá cuentas al alcalde en el pleno de mañana (en el apartado de información sobre mociones aprobadas) de por qué aún no le ha quitado la glorieta la jeque dueño del Málaga C.F, Abdullah Al-Thani, como se aprobó en la sesión plenaria de diciembre de 2015, justo hace ahora un año, gracias a una moción que llevaba IU-Málaga para la Gente, que demandaba el uso público de los terrenos de Arraijanal (donde el Málaga tiene previsto construir una escuela y otras infraestructuras) y que fue enmendada por Ciudadanos para que la glorieta que el jeque tiene en la avenida Luis Buñuel se eliminara.

Zorrilla subrayó que la moción tuvo el respaldo de todos los grupos municipales, menos el PP, 18 ediles frente a 13, y que el hecho de que no se le haya retirado el nombre a la glorieta indica «la voluntad del alcalde, reincidente, en no cumplir los acuerdos que no le gustan. No asimila que no tiene mayoría y demuestra poco talante democrático», explicó, al tiempo que dijo que «tiene obligación política, moral, y diría que legal, de cumplirlo». Cuando este periódico le preguntaba cuáles eran los motivos que estimaba para que se retirase el nombre del jeque a una rotonda, reiteraba que los mismos que expusieron cuando se aprobó: «Al-Thani no tiene merecimientos para tener una glorieta en nuestra ciudad, sí jugadores míticos que no la tienen. El jeque vino aquí a hacer negocio con el puerto de la Bajadilla y el proyecto urbanístico del Arraijanal, y utiliza el club de forma instrumental; hizo una gran inversión en los primeros tiempos, pero ahora se ha dedicado a desinvertir», subrayó al tiempo que puntualizó que él era un malaguista acérrimo.

Llevará también este grupo municipal otra cuestión al pleno como es que aún no se le haya notificado a la familia del dictador Francisco Franco que se le han retirado los honores, tal y como se aprobó en ña sesión plenaria de junio de 2016, criticando al PPpor votar en contra. «No es una cuestión menor, se trata de una ley de obligado cumplimiento como es la Ley de la Memoria Histórica, y ni siquiera han tenido el talante democrático de hacer las diligencias exigibles para su cumplimiento», afirmó Zorrilla, aunque matizó que parecía ser que la publicación del citado acuerdo sí se había remitido al BOP para su publicación (como adelantó este periódico) aunque todavía no había aparecido en el citado boletín.

IU-Málaga para la Gente también se posicionará mañana en contra de que se construya el chiringuito en la plataforma del Morlaco e instará al equipo de gobierno, a la Dirección General de Costas y a la Junta de Andalucía a que rechacen el proyecto que «ocupa un espacio que muchísima gente utiliza para hacer deporte en una zona que está saturada de chiringuitos». Adelantó, a demás, que llevarán a la comisión de Transparencia (presumiblemente en febrero) el asunto de los detectives espiando a los trabajadores de Smassa, del que dijo era «muy serio porque si encontramos actuaciones que vulneren los derechos de los trabajadores pediremos responsabilidades políticas».

Auditoría de la EMT

Miembros de la Agrupación de Desarrollo Málaga Accesible mantuvo ayer sendas reuniones con el alcalde Francisco de la Torre y la edil de Accesibilidad, Paqui Bazalo; y la edil de Movilidad, Elvira Maeso y el gerente de la EMT, Miguel Ruiz.

De la primera reunión, según explicó el portavoz del grupo de desarrollo, Alfredo de Pablos, les quedó muy buena sensación de la implicación de De la Torre con el colectivo y de que iba a ser «proactivo» para estudiar el asunto de que puedan usar los carriles bici (hay informes a favor, y en contra), medida con la que se ha posicionado a favor el colectivo Ruedas Redondas, gesto la agrupación ha agradecido.

De la reunión en la EMT, De Pablos subrayó que el nuevo aperturismo de Maeso fue «satisfactorio» y que la auditoría de los autobuses de la EMT y su accesibilidad será acometida por discapacitados tras la Navidad durante una semana testando todas las líneas de la ciudad, al mismo tiempo que se habilitará un WhatsApp para que puedan dar las incidencias de estos vehículos y las arreglen lo antes posible, así como que habrá un pequeño curso de accesibilidad para los conductores que realizarán los propios minusválidos.