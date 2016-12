Conde de Toreno está a oscuras

Los vecinos de la calle Conde de Toreno, en la zona de Martiricos, están celebrando la Navidad a oscuras. Y todo porque no no funciona el alumbrado público, lo que está dando lugar a robos y a situaciones de inseguridad que los mantiene intranquilos. «Han robado los pomos de los portales de las viviendas y tememos que como la cosa siga así puedan ocurrir más robos, porque la falta de alumbrado está fomentando la inseguridad», dice Pepe Corpas, un vigilante de seguridad con muchos años de experiencia que sabe bien de lo que habla. Y es que, amparados en la oscuridad, todo es empezar. Por lo pronto, el portal de su edificio ya ha sido objeto del robo de los pomos de cobre y también del intento de robo de una puerta de aluminio. Unos robos que, todo hay que decirlo, se están produciendo en otras barriadas de Málaga desde hace tiempo, ya que hay quien se dedica expresamente a llevarse de las comunidades de vecinos todo lo que reluce, sin que la policía sea capaz de poner freno a esta escalada de robos menores que acarrean un problema a los vecinos y un coste al tener que sufragar los gastos de lo hurtado. Además de los pomos, han robado también los focos de algunos portales, según afirma María, una vecina de la misma calle. «Yo no sé si tiene o no que ver, pero desde que inauguraron la iluminación de Navidad del Centro aquí estamos sin luz», afirma. «Si llegas a las cuatro de la mañana de trabajar esto está muy oscuro y ya ha habido casos de vecinos que han sido asaltados a punta de navaja», comenta. Manuel, que tiene una tienda de comestibles en la misma calle Conde de Toreno, confirma lo que dice esta vecina. «Yo estoy temblando con la mercancía que tengo en la tienda, porque como la cosa siga así temo que entre en la tienda a robar», dice. «Sin luz aquí nos pueden dar un susto grande en cualquier momento. Se producen robos y esto ya no es normal», señala mientras atiende a un cliente, que confirma lo que dice. «Estamos sin luz desde hace tiempo y esto nos está creando muchos problemas».

Antes de la inauguración del alumbrado navideño del centro de la ciudad, en estas mismas páginas nos hicimos eco de algunas quejas referidas a los problemas de luz, pero en la zona de Doctor Marañón.

Jardines en Conde de Ferreria. / J. M. A.

Conde de Ferrería: sembrado de los jardines

Los jardines de la Plaza Conde de Ferrería, muy próxima a la calle Conde de Toreno, están siendo resembrados. Una actuación que esperemos de otra imagen a esos jardines, que constituyen un pequeño pulmón de ese sector de la avenida Doctor Marañón, pero que no presentaba su mejor aspecto, en parte por lo castigado que estaban esos jardincillos, sobre todo por parte de quienes sueltan allí a sus perros sin tener en cuenta el daño que provocan a esas zonas ajardinadas, cuando existe un parque canino muy próximo en la zona de La Roca.