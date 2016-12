El alcalde preguntará a los grupos municipales si retira la rotonda al jeque Al-Thani

El alcalde Francisco de la Torre ha manifestado esta mañana que realizará una ronda de consultas para ver si retira la rotonda al jeque Al-Thani, propietario del Málaga C.F., que está situada en la avenida Luis Buñuel. Dijo que pensaba que lo que se aprobó en el pleno en el pasado mes de diciembre de 2015 ya no tenía tanta validez porque le constaba que había grupos que no pensaban lo mismo, y entonces, “¿ahora qué hacemos?”, preguntó. En esta línea, el regidor siguió cuestionando que qué pasaría si el Málaga, en vez de perder partidos, los estuviese ganando, si se plantearía la misma situación. En esta línea citó a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, para hablar sobre el cumplimiento de los acuerdos de pleno, y “dijo –como ella dijese- que en ellos había una cuestión de adaptación o oportunidad”, para hacer valer que, a lo mejor, ahora no sería oportuno borrar el nombre del jeque a la rotonda. En esta línea, De la Torre opinó que a Al-Thani hay que reconocerle el cambio que experimentó el Málaga C.F., “que se produjo porque él se comprometió, y así llegamos a la Champion, algo que era impensable”, al tiempo que subrayó que también había ciertas críticas porque podía haber administrado mejor los recursos. “Todo eso está ahí como telón de fondo, por lo que sondearé a los grupos sobre esta cuestión”, puntualizó.

En el pleno de mañana, el último del año, también se abordarán otra serie de cuestiones como que el PSOE presenta una moción relativa a la gestión y prevención del riesgo de inundaciones en la ciudad, a la que consideran que debería destinarse fondos europeos, como subrayó el edil socialista Daniel Pérez, que compareció junto a su portavoz Mari Carmen Moreno y el concejal Sergio Brenes. También estima el PSOE que debe realizarse “una señalética de las zonas inundables para que no ocurra que nos encontremos con una autobús atrapado en el Guadalhorce”, así como formar a los bomberos de Málaga para que estén preparados en el rescate en superficie, porque en las pasadas lluvias tuvieron que pedir ayuda a la Cruz Roja y al Consorcio Provincial de Bomberos.

Ciudadanos, por su parte, también lleva una moción en esta línea, que ha presentado esta mañana el portavoz Juan Cassá, en la que se aborda la recuperación del proyecto de azud (mini-presa) en río Grande con el doble objeto de aumentar el control de los caudales ante posibles inundaciones y los recursos para abastecer a la ciudad de Málaga. También lleva un asunto cultural al pleno el equipo naranja para que se cree un espacio conmemorativo de la visita de Miguel de Cervantes a la ciudad.

Moreno hizo hincapié en la moción urgente de su grupo sobre la situación por la que atraviesa la empresa municipal Smassa, de la que ha salido a la luz que espiaban a sus trabajadores, y de la que pide que se convoque un consejo extraordinario urgente así como tener toda la información puntual sobre este asunto.

También abordó el PSOE, como ya hiciera en la comisión de Economía, la falta de protagonismo que finalmente parece que pudiera tener el Instituto Municipal de Formación y Empleo (Imfe) en el Polo Digital, proyecto del que Moreno volvió a recordar que salió adelante gracias al acuerdo ‘in extremis’ con el PSOE, y la por entonces portavoz María Gámez. Moreno subrayó que considera que el alcalde está incumpliendo su palabra y el espíritu del acuerdo y que están muy descontentos con la gestión que se está haciendo del Polo, que ellos han impulsado. La portavoz socialista explicó que la vocación pública del Polo Digital en formación, con el Imfe y la UMA, debe quedar suficientemente clara. De este aspecto, De la Torre afirmó que el Imfe tendrá un papel en este complejo, al igual que la UMA, pero subrayó que se completará con el trabajo de otras instituciones privadas.

La moción urgente del PP será en la línea de crear un grupo de trabajo con las fuerzas políticas, sindicales y profesionales de Málaga con el objetivo de poner en marcha la construcción de un tercer hospital en Málaga, una infraestructura de la que ya ha habido mociones favorables en otros plenos de este mandato municipal aportadas por IU-Málaga para la Gente. El regidor explicó que también habría que abordar las deficiencias en materia sanitaria con los sindicatos, y lamentó que los datos del SAS en Málaga fuesen tan precarios en lo que se refiere al número de camas, por debajo de Andalucía y España, así como que los dos hospitales malagueños, el Carlos Haya y el Clínico, hayan bajado ostensiblemente en el ránking nacional.

Para IU-Málaga para la Gente hay un tema candente que abordar en la ciudad como es que la promotora de Hoyo Esparteros, Braser, ha vuelto a incumplir el plazo para pagar el convenio que tiene suscrito con el Ayuntamiento de Málaga, que vencía el 1 de diciembre, por lo que su portavoz Eduardo Zorrilla explicó que pedirán en el pleno que “no se le conceda de facto tiempo ilimitado para cumplir con las obligaciones del pago del convenio” al tiempo que exponía que este espacio privilegiado de la ciudad, ahora que se está replanteando la urbanización de la Alameda y el uso del río Guadalmedina, no puede estar como “un solar que parece Sarajevo en los años 90”, al tiempo en que volvió a incidir en que el alcalde reiteradamente incumple los acuerdos plenarios, que representan a una mayoría de los electores.

Por su parte, Málaga Ahora llevará una iniciativa para que en la nueva Ley de Contratación del Estado, que debe tramitarse para trasponer una directiva europea se incluyan, como informó su portavoz Ysabel Torralbo, otra serie de cuestiones que le parecen fundamentales a este grupo como las cláusulas sociales (es decir favorecer que las empresas trabajen la responsabilidad social corporativa), el aspecto medioambiental así como la perspectiva de género, por lo que llevarán una serie de puntos sobre este particular al pleno. También tendrán otra iniciativa para tratar el asunto de la falta de limpieza en los hospitales malagueños, en la que piden la eliminación de la UTE que lleva este servicio como empresa contratista del SAS.

Por último, el edil no adscrito Juanjo Espinosa presentará una moción en este pleno, que será más corto de lo normal porque todos los grupos dispondrán tan sólo de dos mociones (una ordinaria y otra urgente), que abordará la problemática de los vecinos de la calle Francisco Langa, del distrito de Churriana, que sufrieron inundaciones en las pasadas lluvias, y para los que pide medidas urgentes para poner fin a estos problemas.