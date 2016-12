Denuncian ante la Inspección de Trabajo a un operario que trabajaba sin arnés en Málaga

No se en este caso quien sera el culpable, pero por desgracia, hoy en día las empresas te hacen firmar la entrega del epi´s y lo que te da es un casco de los malos y unos guantes de 1 ?, eso es lo ultimo que me dieron y pedí el epi´s que firmaba y estoy en el paro otra vez, por reclamar lo que firmo. Debería haber mas inspecciones sorpresa y no como ahora que avisan.