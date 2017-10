El yihadista de Marsella había sido detenido por robo un día antes en Lyon

El autor del atentado yihadista del domingo en Marsella, abatido tras matar a puñaladas a dos chicas de 17 y 20 años, había sido detenido por robo en Lyon solo dos días antes, el viernes, y puesto en libertad el sábado por la tarde por falta de pruebas. Los investigadores no le han encontrado ningún vínculo con el autoproclamado Estado Islámico, organización que asumió el ataque y dijo que era uno de sus soldados.

El agresor presentó a los policías de Lyon un pasaporte tunecino, que no llevaba encima en el momento de cometer el atentado. La Policía francesa trata de comprobar la autenticidad del documento, expedido el 18 de noviembre de 2014 a nombre de Ahmed H., nacido el 9 de noviembre de 1987 en Bizerta (República Tunecina). El detenido no estaba fichado por los servicios antiterroristas.

Desde 2005 había sido detenido en Francia siete veces bajo otras tantas identidades por hechos de delincuencia común sin llegar a ser condenado. A última hora del viernes los vigilantes de un centro comercial de Lyon lo retuvieron por el robo de una chaqueta azul de un precio de 39 euros en una tienda de la cadena C&A.

En comisaría declaró que vivía en Lyon, no tenía domicilio fijo ni trabajo, salvo empleos no declarados como pintor, estaba divorciado y consumía drogas duras. Pese a encontrarse en situación irregular, las autoridades gubernativas no habían dictado en su contra ninguna medida de alejamiento o expulsión. Los policías de Lyon pretendieron conducirlo el sábado a la frontera tras archivar el caso del robo. Pero la medida de expulsión no pudo ser ejecutada porque se encontraba abarrotado el centro local de retención para extranjeros, paso obligado en el procedimiento administrativo.