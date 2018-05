Italia se encomienda a un tecnócrata para intentar salir de la crisis política

Perfil

Carlo Cottarelli, nacido hace 64 años en Cremona, una tranquila ciudad de provincias del norte de Italia, llevaba meses en las quinielas para formar parte del próximo Gobierno. Los diarios aseguraban que había recibido ofertas de varios partidos políticos y no dudaban en señalar que, si se recurría a un Ejecutivo técnico, tenía también muchas papeletas de entrar en él. Cada vez que le comentaban algo al respecto, este antiguo director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) respondía diciendo: «Es más probable que me llamen del Inter de Milán para jugar como delantero centro en lugar de Icardi». Al final la llamada llegó y vino del Palacio del Quirinal, adonde le convocó este lunes el presidente de la República, Sergio Mattarella, para encargarle la formación de un Gobierno técnico. Al parecer el teléfono sonó mientras corregía los exámenes de sus alumnos de la universidad de Bocconi, el ateneo milanés donde estudia la élite económica del país y en el que Cottarelli es profesor visitante. Antes desarrolló una larga carrera en el Banco de Italia y en el FMI, pero no se convirtió en una figura conocida para la opinión pública hasta noviembre de 2013. El entonces primer ministro, Enrico Letta, lo nombró comisario especial para la reducción del gasto público. Se le conoce desde entonces como 'Mr. Plan de Ajuste' o 'Mr. Tijeras'. Aunque aquel encargo no pudo desarrollarlo como le habría gustado por las presiones políticas, ha seguido vigilando las finanzas italianas desde el Observatorio sobre las Cuentas Públicas de la Universidad Católica de Milán, del que es director.