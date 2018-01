Johnson propone un puente en el Canal de la Mancha

Boris Johnson, ministro de Relaciones Exteriores británico y uno de los grandes defensores del 'brexit', sugirió levantar un puente entre su país y Francia durante una reunión con Emmanuel Macron. Argumentó que es «ridículo» que los dos vecinos solo estén conectados «por una vía férrea». El titular de Economía galo, Bruno Le Maire, no se mostró del todo convencido por la idea, sin descartarla del todo.

Por su parte, la oficina de la primera ministra Theresa May dijo no estar al corriente de ningún plan al respecto. «Lo que se acordó, y creo que sobre eso tuiteó el ministro de Exteriores, es un comité de expertos que estudiarán grandes proyectos comunes, incluyendo infraestructuras», matizó un portavoz de May.

El puente permitiría recorrer en coche el Canal de la Mancha, la franja de mar que separa ambos países y que en su punto más estrecho tiene 33 kilómetros, pero los expertos se preguntan cómo afectaría a la navegación. «Una gran estructura de hormigón en medio de la vía marítima más transitada del mundo presentaría algunos desafíos», esgrimió la Cámara de navegación británica.