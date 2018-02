La fuerza del voto de los indecisos El ex primer ministro Silvio Berlusconi hace 'campaña' en un programa de televisión. :: Alessandro Bianchi / reuters Más de diez millones de italianos, el 30% del electorado, reconoce no saber qué hacer con su papeleta en los comicios del próximo 4 de marzo DARÍO MENOR ROMA. Sábado, 17 febrero 2018, 00:15

Jacopo tiene 40 años, un restaurante en una pequeña isla siciliana y un hijo en camino, pues su mujer está embarazada de cuatro meses. Lo que no tiene es ni idea de a quién votará en las elecciones generales del 4 de marzo. «Depende de los días. Yo siempre me he sentido de izquierdas, pero ahora no sé a quién elegir. No me gusta Matteo Renzi, así que no creo que vaya a repetir con el Partido Democrático (PD). Los días que me siento más enfadado con la situación de Italia pienso en votar al Movimiento 5 Estrellas (M5E), pero en otros momentos cambio de opinión. A ver al final a quién elijo».

Jacopo forma parte del partido de los indecisos, en el que están encuadrados más diez millones de ciudadanos. Constituyen el 30% del electorado y tienen en sus manos la llave del próximo Gobierno. Lo que decidan puede convertir en papel mojado el escenario previsto por las encuestas publicadas ayer, el último día en que la ley permitía hacer públicos estos estudios. Los sondeos vaticinan una victoria de la coalición de centroderecha formada por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia, aunque sin alcanzar los escaños suficientes para lograr la mayoría absoluta. Se quedarían por debajo del 40%. El partido en solitario más votado sería el M5E, con poco menos del 30%, mientras que algún punto menos obtendría la alianza de centroizquierda liderada por el PD. La formación izquierdista Libres e Iguales, escindida del PD por las diferencias con el liderazgo de Renzi, conseguiría alrededor del 5%.

«Los indecisos no tienen por qué tomar posiciones de manera proporcional a los datos que ahora conocemos. Lo que suceda en los quince días que aún faltan para los comicios será decisivo. Sobre todo en los últimos tres o cuatro días», explica el experto en demoscopia Antonio Noto. «En las elecciones generales de 2013 hubo una concentración de voto de indecisos hacia el M5E; en las europeas de 2014 fue a parar al PD, y en el referéndum constitucional de diciembre de 2016 se sumó de forma mayoritaria al 'no'».

Mensajes sencillos

Lorenzo Pregliasco, cofundador del instituto demoscópico Quorum, considera que la clave estará en las «propuestas fuertes y fáciles de entender» que hagan los partidos en la recta final de la campaña. «El centroderecha se expresa con pocos mensajes y que resultan muy comprensibles. Es lo que hace Silvio Berlusconi con sus promesas de bajar los impuestos». A fuerza de repetir este mensaje en sus continuas apariciones en televisión y radio, el magnate trata de seducir a los indecisos, que son en su mayoría mujeres poco instruidas, según los datos de Quorum. Buena parte de ellas no participaron en los últimos comicios y quienes lo hicieron, optaron sobre todo por la papeleta del PD.

Pregliasco vaticina que el voto que aún no está movilizado en las regiones meridionales acabará en manos del centroderecha. Se da por hecho que será en el sur donde se decidan los comicios. Noto considera por su parte que sólo habrá una variación significativa respecto a lo que prevén los sondeos si surgen novedades en lo que queda de campaña. «Muchos indecisos siguen la actualidad política y es precisamente por ello por lo que se encuentran en esa situación. Necesitan algo más concreto para decidirse, aunque se fían poco de los partidos».

El director de Noto Sondaggi no cree que vaya a tener una gran repercusión el reciente escándalo que ha sacudido al M5E porque algunos de sus parlamentarios incumplieron su código interno al no entregar parte de su sueldo al fondo para financiar a pequeñas y medianas empresas. «Gran parte de sus electores no les votan como un premio, sino pensando en darle un bofetón a sus antiguos partidos de referencia».