Berlusconi prepara su regreso Pese a sus 81 años y estar inhabilitado para ejercer cargos públicos, lidera el centro derecha de cara a las elecciones de la próxima primavera DARÍO MENOR CORRESPONSAL R OMA. Miércoles, 18 octubre 2017, 00:27

«Si Forza Italia (FI) no consigue la mayoría, me retiro, porque será culpa de los italianos si no pueden distinguir a quien es capaz de aquellos que nunca han hecho nada. Quiere decir que somos un pueblo que no merece nada». Silvio Berlusconi, con 81 años a sus espaldas y la experiencia de haber sido cuatro veces primer ministro, el ex 'Cavaliere' se prepara para intentar un nuevo asalto al poder en las próximas elecciones legislativas que podrían celebrarse en marzo.

Pese a su largo currículum de escándalos (sexuales, judiciales y políticos), las encuestas reflejan que el magnate sigue contando con una significativa platea de seguidores y que pactando una vez más con la Liga Norte (LN) lograría hacerse con las riendas del poder.

Dos décadas después de su entrada en política, el lema 'Berlusconi presidente' volverá a lucir en la propaganda electoral de FI. Poco importa que todo el mundo sepa que mentira, pues está inhabilitado hasta 2019 para ejercer cargos públicos a consecuencia de su condena por evasión fiscal, lo que le impide convertirse en diputado, senador o primer ministro. «FI está en torno al 15%, del que la mitad se debe sólo a la marca Berlusconi. Alrededor de 2,5 millones de votos se mueven según ese apellido», explicó en 'La Repubblica' el experto Nicola Piepoli.

El magnate es consciente del peso que aún supone en la política italiana y promete dar batalla hasta las elecciones para situar a su formación al menos en el 20% de los votos. Si alcanza esa cifra es posible que se haga con las llaves del Palacio Chigi, donde tiene su sede la Presidencia del Gobierno, aunque no sea él quien pueda ocuparla. Para ello tendrá que aliarse con el joven y ambicioso líder de la LN, Matteo Salvini, cuya formación empata con FI en intención de voto, según las encuestas.