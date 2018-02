El autor del atentado de Estocolmo no lamenta nada Rajmat Akilov, dibujado durante el juicio. / Reuters Juzgado por haber matado a cinco personas en abril del pasado año, el uzbeko Rajmat Akilov ha manifestado una gran sorpresa al enterarse de que el Daesh no había reivindicado su acción terrorista COLPISA / AFP Estocolmo Miércoles, 21 febrero 2018, 16:21

El uzbeko Rajmat Akilov, juzgado por haber matado a cinco personas en abril de 2017 en Estocolmo, ha dicho este miércoles que no lamentaba nada y ha manifestado una gran sorpresa al enterarse de que el grupo yihadista Daesh no había reinvindicado el atentado.

"¿Sabe que el Daesh nunca reivindicó el atentado?", le pregunto un abogado de las víctimas durante la cuarta audiencia del juicio que se celebró este miércoles. "¿No lo reivindicaron?", preguntó incrédulo Akilov, que, visiblemente contrariado, dijo en ruso: "Es la voluntad de Alá". Desde su detención el 7 de abril de 2017, Rajmat Akilov permanece aislado, sin informaciones exteriores ni visitas, salvo la de su abogado.

Poco antes del atentado con un camión en una calle comercial de Estocolmo, Akilov difundió un video jurando fidelidad al Estado Islámico (EI). Al parecer, Rajmat Akilov, que se presentó como un "soldado" del EI, no tuvo ningún cómplice directo en la preparación del atentado. Este miércoles, ante la insistencia de los abogados, Akilov dijo que no lamentaba el atentado que dejó cinco peatones muertos, tres mujeres suecas, una belga y un británico. "Alá juzgará si hemos hecho algo malo o no", dijo Akilov.

Pero luego de una interrupción de la audiencia, dijo: "No quiero herir la sensibilidad de los heridos diciendo si lo lamento o no". Akilov, un solicitante de asilo, padre de cuatro hijos, es juzgado por acto terrorista y tentativa de acto terrorista y es pasible de una pena a cadena perpetua.