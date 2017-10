La «autopsia» del 'Brexit' se sirve en plato frío May arranca una semana clave cenando en Bruselas con Juncker, que vuelve a ironizar sobre el negro futuro que presenta la negociación ADOLFO LORENTE CORRESPONSAL BRUSELAS. Martes, 17 octubre 2017, 00:51

Jean-Claude Juncker volvió a imitar ayer al mejor Juncker y se despachó a gusto cuando fue interpelado sobre la cena que horas después iba a celebrar con la primera ministra británica, Teresa May. «Nunca he comprendido por qué los periodistas, incluso reputados periodistas, preguntan siempre sobre el resultado de una reunión que ni se ha celebrado. Esta noche veré a la señora May, hablaremos y ustedes ya verán la autopsia», zanjó dibujando una pícara sonrisa. A su lado, el primer ministro francés, Edouard Philippe, no sabía dónde meterse.

Que el presidente de la Comisión Europea está harto de cómo se están desarrollando las negociaciones del 'Brexit' por parte de Reino Unido es algo que no oculta cada vez que habla sobre el tema. Intenta mantener las formas y el lenguaje diplomático, pero el tono, el gesto o las puyas son continuas. El 'Brexit' no carbura y el tiempo se agota, como advirtió la semana pasada el negociador jefe de la UE, Michel Barnier, que llegó a hablar de «punto muerto». El 29 de marzo de 2019 Reino Unido dirá adiós al club medio siglo después. ¿Cómo saldrá? Ahora mismo hay dos opciones posibles: mal o muy mal, de ahí la cena de anoche.

El encuentro se celebró en la sede del Ejecutivo comunitario y además de Juncker y May, estuvieron los negociadores jefe de ambos bloques, Barnier y David Davis, además de altos funciones como Martin Selmyr, jefe de Gabinete de Juncker y verdadero presidente en la sombra. Nada trascendió de una cita de enorme trascendencia que tuvo lugar en una semana no menos trascendente para el futuro del 'Brexit'.

El jueves y el viernes se celebra una nueva cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en la que este espinoso asunto volverá a estar encima de la mesa tanto a 28 como a 27, ya que volverán a reunirse sin su colega británica cuando finalice el Consejo de forma oficial.