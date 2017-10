Alta participación en la consulta autonomista de Lombardía y Véneto Publicidad del referéndum en un vaporeto de Venecia. :: afp DARIO MENOR ROMA. Lunes, 23 octubre 2017, 01:11

Éxito de participación en el referéndum organizado ayer en las regiones de Lombardía y Véneto para negociar con el Estado italiano la cesión de mayores competencias. La consulta promovida por la xenófoba Liga Norte, que gobierna en estos dos territorios (de los más ricos de Italia) había alcanzado ya una destacada afluencia a las 19:00 horas: 51% entre los vénetos y 30% entre los lombardos.

El dato final se esperaba que fuera más alto, En Véneto el resultado de la consulta será válido, ya que la ley exige un quórum del 50%. En Lombardía, en cambio, no hacía falta una participación mínima, pero el gobernador regional, Roberto Maroni, apuntó que con un 34% de afluencia sería suficiente para tener un peso significativo a la hora de negociar con Roma nuevas transferencias. El referéndum, en cualquier caso, no es vinculante y será siempre el Gobierno italiano el que tenga la última palabra sobre si se aumenta o no la autonomía de estas regiones. Este hecho y la inminencia de las próximas elecciones (podrían celebrarse en marzo) ha hecho que muchos analistas vean en la votación de ayer un mero acto propagandístico de la Liga Norte.

La experiencia de Cataluña ha pesado mucho en los días previos a la consulta, como se ha visto en las declaraciones de todos sus impulsores para desligarse de lo ocurrido en nuestro país. «No somos Cataluña», trató de tranquilizar Maroni.