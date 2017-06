Londres niega que Ignacio Echeverría muriera por disparos de la policía

La Policía Metropolitana de Londres (Met) ha negado que el español Ignacio Echeverría muriera por disparos policiales durante la respuesta al atentado terrorista del pasado sábado en Londres.

Un portavoz de la Met, también conocida como Scotland Yard, ha dicho que "no reconoce" las alegaciones en la prensa española de que "un miembro del público recibió un disparo mortal de la Policía", aunque sí explicó que un ciudadano, cuya nacionalidad no se ha especificado, sí resultó herido en el tiroteo, pero "sus heridas no se consideran de gravedad".

Más de tres días y medio después, Reino Unido finalmente confirmó los peores presagios. Ignacio Echeverría, el español que se enfrentó con su monopatín a los terroristas del puente de Londres la noche del sábado para impedir que una mujer fuera apuñalada, murió en ese mismo momento. El madrileño ‘héroe del skateboard’ falleció en ese mismo momento, en una acera sobre el Támesis, probablemente acuchillado por los yihadistas.

A mediodía de ayer, Londres puso punto final a las más 90 horas de silencio oficial que acrecentaron la zozobra de sus familiares, quienes hasta el lunes quisieron mantener vivo un mínimo resquicio de esperanza, precisamente avivada por el hermetismo británico. Pero el cuerpo de Ignacio, y las autoridades británicas lo sabían con casi toda certeza desde la mañana del lunes, estuvo desde el principio entre las siete víctimas mortales (ocho tras recuperarse ayer del Támesis el cadáver del francés Xabier Thomas). Faltaba la prueba del ADN pero las huellas dactilares habían disipado cualquier duda razonable.

En la Embajada española en Londres, donde estaban las hermanas y los padres de Echeverría, la llamada de ayer sonó a alivio. Para entonces, los allegados del joven empleado bancario albergaban pocas esperanzas. La descripción de aquel cuerpo no dejaba muchas dudas, aunque las autoridades británicas no dejaran reconocerlo a sus allegados a pesar de las insistentes peticiones –dicen que «ruegos»– de su hermana Isabel, residente también en Londres y que pidió en todos los hospitales ver a los heridos y a los fallecidos para localizar a Ignacio.

Otra de las hermanas, Ana, a través de Facebook, comunicó que no salió vivo de su escaramuza con los yihadistas, probablemente –según sostienen testigos– porque dos de ellos le atacaron por la espalda cuando se enfrentaba cara a cara a un tercero. «Ignacio no sobrevivió al momento del atentado. Gracias a todos los que le quisisteis y cuidasteis. Sabemos que no somos los únicos tristes», escribió.

Con contención, en estos momentos tan duros, no dejó de aludir al trato de las autoridades británicas hacia la familia. «Queremos ver y estar con el cuerpo de Ignacio. Querríamos que el Gobierno británico nos permita estar con él», reclamó Isabel, que agradeció al «personal administrativo y político español» su «ayuda». El reencuentro con Ignacio se producirá finalmente hoy. «Intentó parar a unos terroristas y perdió su vida intentando salvar a otros», quiso recordar la otra hermana.

Crisis diplomática

El comunicado oficial de la muerte de Echeverría sólo suavizó el serio desencuentro diplomático entre los gobiernos de Madrid y Londres a cuenta de lo que, según entiende el Ejecutivo español, ha sido un trato desconsiderado a la familia del fallecido. El titular de Exteriores, Alfonso Dastis, usó palabras muy gruesas. «No creemos que ningún protocolo pueda justificar un trato que ya realmente roza la inhumanidad», apuntó el jefe de la diplomacia española, que el lunes había pedido, con escaso éxito, a su homólogo, Boris Johnson, que acelerara los trámites para conocer la suerte del por entonces desaparecido.

Más allá de la crisis diplomática, en España se sucedieron las condolencias por la muerte de Ignacio Echeverría, a quien el Gobierno impondrá en breve, a petición de Mariano Rajoy, la Medalla al Mérito Civil. El Ejecutivo y todas las fuerzas políticas del arco parlamentario destacaron la «actitud ejemplar» del joven empleado de banca durante los atentados» que es «para todos un modelo de solidaridad».