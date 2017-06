El padre de Ignacio Echeverría, el joven español que se encontraba en la zona donde se produjo el atentado de Londres y que aún no ha sido localizado, ha reconocido que por el momento no tienen "noticias concretas" sobre el paradero de su hijo.

En declaraciones en la Cope, Echeverría ha comentado que tanto el consulado como la embajada española en la capital británica han realizado gestiones con las autoridades y “la Policía ha pedido las huellas dactilares de los hospitalizados para intentar localizarlo”.

Además, añade que “lo que parece descartable es que esté entre las vítimas mortales localizadas ayer”. Una de sus hijas también vive en Londres y recorrió junto a los amigos de Ignacio todos los hospitales de la ciudad: "Lo buscaron durante toda la noche", ha asegurado el padre.

Ignacio Echeverría.

Joaquín Echeverría, muy agradecido con los amigos de su hijo ("aunque no los conozco personalmente, el agradecimiento no es medible"), ha afirmado que desde que recibió la información de que iban a pedir las huellas dactilares, "no ha tenido más noticias".

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido calma a la fmailia apuntando que Ignacio Echeverría puede ser uno de los heridos en el atentado que aún permanecen sedados en algún hospital. "Me parece muy razonable lo que está diciendo, ójala sea así", ha dicho su padre en declaraciones a Onda Cero.

Auxilió a una mujer apuñalada

En el momento del atentado, en el que murieron siete personas, Ignacio, que reside en Londres, regresaba de patinar en un parque con sus amigos cuando vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto al Puente de Londres.

Los amigos del desaparecido han explicado a los familiares que fue el único del grupo que se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y se enzarzó con el agresor. La última vez que le vieron estaba tendido en la acera. Desde entonces, ni la familia ni sus amigos han logrado contactar con él.

Según señaló la familia, Ignacio va probablemente indocumentado, dado que regresaba de hacer deporte y no debía llevar su carné de identidad consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e iba vestido con pantalones vaqueros, zapatillas 'Vans' negras y jersey oscuro, además de una cadena de oro.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación han señalado que están al corriente de este caso y que la embajada y consulado en Londres están prestando toda la ayuda posible a la familia, en contacto con ella y con las autoridades británicas.