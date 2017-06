Buscan a un español desaparecido en el atentado de Londres

Un madrileño de 39 años está desaparecido desde los atentados en Londres y la última vez que fue visto se encontraba en uno de los lugares de los ataques. Según ha publicado la familia en una red social, Ignacio Echeverría, vecino de Las Rozas, estaba en el puente de Londres en el momento de uno de los dos ataques terroristas. "Lo vieron tendido en el suelo en la acera tras defender a alguien con su monopatín", agregó la familia.

Según han explicado posteriormente fuentes de la familia, el madrileño se encontraba patinando cerca del lugar de uno de los atentados con varios amigos cuando presenció cómo un atacante se abalanzaba contra una mujer. "En ese momento se tiró de la bicicleta y golpeó al agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó tendido en el suelo", relató la familia.

El español iba sin documentación, y su hermana, que también reside en Londres, se ha pasado por varios hospitales para encontrarle. "Fue un valiente se enzarzó para salvar a la mujer", añadió la familia.

El desaparecido mide 1,74 pesa 85 kilos y en el momento del suceso llevaba una medalla con cadena de oro, zapatillas negras con suela blanca, pantalones vaqueros y jersey oscuro, según la fuente.

"La familia ha abierto un incidente en números de urgencias del Reino Unido, en el Consulado de España en Londres y en el protocolo de urgencia del HSBC, que es el banco donde trabajaba", explicó.

Fuentes municipales han confirmado a Efe que los familiares no encuentran al hombre, que "no está en la lista de fallecidos". Añadieron que, por el momento, no han podido comprobar el "listado de heridos".

Otro español resultó herido, aunque su estado no reviste gravedad.

El Consulado General de España en Francia ha activado varios teléfonos de emergencia para obtener información +447712764151 o 07712764151

Además desde España se puede llamar a +447938633876 y +447582314487, y desde Reino Unido a 07938633876 y 07582314487.