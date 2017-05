«La Unión Europea no es un club de golf»

Y esto no ha hecho más que comenzar. Quedan algo menos de dos años para que el ‘brexit’ sea una realidad (29 de marzo de 2019) y la batalla diplomático-mediática será despiada entre Bruselas y Londres. Ya se sabe que los tabloides británicos se guían por el ‘todo vale’, pero está por por ver hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión Europea para salir victoriosa de la ruptura más traumática del club en el último medio siglo. De momento, través de la prensa alemana, la Comisión advirtió de lo complejo de su misión aireando la desastrosa cena que el miércoles mantuvieron la primera ministra, Theresa May, y el presidente del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker. El sábado, este periódico ya desveló que la cita entre ambos mandatarios había ido «realmente mal», pero el alemán ‘Frankfurter Allgemeine Zeitung’ detalló que May llegó a sugerir que Londres no tenían por qué pagar nada por abandonar el club, a lo que Juncker, considerando poco serio el planteamiento, contestó recordando que «la UE no es un club de golf».

¿Quién dijo fácil? El relato del rotativo germano incide en el conocido el sábado, cuando los jefes de Estado y de gobierno de los 27 se reunieron en la capital comunitaria para aprobar «en cuatro minutos» las líneas rojas de su negociación con Reino Unido para abandonar el club de clubes. Se sabía que la cita había ido «realmente mal», que la UE consideraba que «Londres estaba en otra galaxia» y que sus planteamientos era «radicalmente opuestos» a los demandados por Bruselas.

Según las conversaciones filtradas, Theresa May llegó a asegurar que Gran Bretaña no tiene por qué pagar nada ya que los Tratados no recogen consideraciones en este sentido. Downing Street trató de descalificar las informaciones sobre la cena en el 10 de Downing Street como meros «cotilleos» bruselenses.

LAS CLAVES Downing Street resta relevancia a la filtración y asegura que se trata de «cotilleos» bruselenses Juncker llamó a Merkel para advertirle de que los británicos parece que viven «en otra galaxia»

Se desconoce si Juncker y sus acompañantes (el negociador principal, Michel Barnier, y su temido jefe de Gabinete, Martin Selmayr) se echaron a reír pero sí se sabe que los 27 jamás permitirán que Gran Bretaña se vaya de rositas sin pagar por un portazo histórico que puede ser clave para el futuro del club. No hay que olvidar que el ‘brexit’ marcará el precedente para futuras aventuras de ruptura y los potenciales aventureros deben tener muy claro que salir de la UE tiene un precio, y muy caro.

El precedente canadiense

«Su planteamiento es radicalmente opuesto a los nuestros», reconocían el viernes fuentes diplomáticas, que eludían desvelar las cifras británicas porque «dan risa». Y tanto. Si la UE pide de entrada 60.000 millones de euros por todos los compromisos presupuestarios y financieros ya asumidos, Londres comienza la partida diciendo que no pagará nada. Desde su punto de vista puede resultar una estrategia aceptable. Medios británicos venían hablando hace ya varias semanas de un pago que podría rondar los 15.000 o 20.000 millones. Pero «la unidad de los 27 no tiene parangón, sobre todos los contribuyentes netos. No podemos olvidar que todo lo que no pague Reino Unido o se quede sin financiación tendrán que asumirlo el resto de países», admiten estas mismas fuentes, que se confiesan «muy pesimistas» sobre las negociaciones.

El miércoles se celebró una cena a la que Juncker dice que acudió con una copia del tratado de libre comercio con Canadá. El mensaje era contundente: «Lo que os espera no es precisamente un camino de rosas». Por eso, tras la cumbre del sábado, el dirigente europeo mostró su preocupación porque cree que desde Londres se está subestimando la «complejidad» de lo que está en juego. «Soy diez veces más escéptico que antes de la cena», aseguran que confesó el luxemburgués al salir.

May y los suyos se limitan a recordar que, como también la Comisión admitió, el «encuentro fue muy constructivo». Pero una cosa es lo que se dice y otra bien diferente lo que pasó, como evidencia el hecho de que el jueves, a las 7.30 horas, Juncker llamó a la canciller alemana, Angela Merkel, para advertirle de que los británicos «parece que viven en otra galaxia». Y la ‘jefa’ acudió al Bundestag y advirtió a Londres de que «no se haga ilusiones». De momento, Reino Unido está consiguiendo lo que casi nadie había logrado hasta la fecha: que la UE haga gala de su nombre y esté más unida que nunca.