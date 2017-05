puntos es el máximo de ventaja sobre el Partido Laborista que las encuestas conceden al Partido Conservador de Theresa May en las elecciones anticipadas previstas para el 8 de junio. Esta diferencia, que algunos estudios de opinión reducen a sólo once puntos, ha descendido respecto a los 25 que se registraban sólo hace unos días, cuando May convocó los comicios. Ningún sondeo duda de la victoria del partido en el Gobierno, pero es una incógnita si la ‘premier’ logrará la holgada mayoría a la que aspira.

«Quizás se puede percibir un pequeño toque de atención para los conservadores», dice el experto en sondeos John Curtice sobre el estrechamiento del margen en la intención de voto. «Es como si electores laboristas de 2015 que hace una semana se quedaban en el ‘no sabe, no contesta’ ahora respondieran que votarán ala oposición», sostiene el director de investigación de YouGov, Anthony Wells.