La UE cruza los dedos ante un órdago que pone en juego su propia existencia

Bruselas. Todo comenzó hace ya una década, allá por 2008. Cayó Lehman Brothers, estalló la Gran Recesión y la Unión Europea, el gran club de clubes, comenzó a dudar, a temer, a sufrir. Han sido años durísimos de enorme crispación social y mejorable gestión política que han colocado a la UE en la peor de las encrucijadas, la de su propia existencia. Pese a las alharacas de su 60º aniversario, la sensación es que Europa ha dejado de ser infalible, que esa flor que siempre brotaba en el último minuto de las madrugadas bruselenses empezó a marchitarse con la victoria del ‘brexit’, primero, y con la de Donald Trump, después. Y ahora, en el peor momento, convulsionada por el terrorismo yihadista, llega Francia, el ser o no ser del club.

Lo que jamás podía ocurrir, sucedió. Ya no existen los imposibles y el populismo, fruto de la crisis que ha destapado las carencias del club, ha llegado para quedarse y lo hace, además, aprovechándose del miedo provocado por la amenaza terrorista. Señalar a Europa como la causa de todos los males se ha convertido en deporte nacional, como evidencia que la extrema derecha austriaca rozase la victoria en diciembre pasado o que en Holanda la eurofobia de Geert Wilders haya escalado hasta la segunda posición.

Han sido pequeñas victorias comunitarias, cierto, pero Europa sigue braceando desorientada en pleno tsunami populista. Y ahora, Francia, donde millones de obreros frustrados debaten si apoyar a la extrema derecha de Marine Le Pen o a la extrema izquierda de Jean-Luc Mélenchon al grito de ‘los franceses, primero’ con promesas de sueldos vitalicios que jamás llegarán. Los extremos, en este caso, se tocan y lo hacen tomando a Europa como el gran enemigo a batir. Hoy, 46 millones de franceses comienzan a definir el futuro de 500 millones de europeos. Porque si al final gana Le Pen, la UE y el euro ya pueden ir encargando su acta de defunción.

«Lo que vivimos en Holanda en marzo es una broma en comparación con lo que está en juego en Francia. ¿Preocupación? ¿Cómo no va a haberla? Nos jugamos muchísimo, demasiado», confiesa a este periódico un alto funcionario comunitario. Después de un 2016 durísimo en lo político, Europa se enfrenta a un 2017 de infarto con elecciones en las grandes potencias del bloque y, especialmente, en Francia y Alemania, el eje sobre el que gira la esencia del proyecto comunitario. Es simple: sin él, no habrá Europa.

«Son dos pilares imprescindibles y si uno falla, el bloque comunitario no se llamaría más UE y las consecuencias para Francia serían atómicas», advierte el comisario de Asuntos Económicos, el socialdemócrata francés Pierre Moscovici, el alto cargo comunitario que con más contundencia se ha posicionado al respecto. «¿Qué sentido tiene Europa sin Francia? Le Pen quiere destruir la UE, su estrategia es suicida», recalca.

El discurso oficial comunitario se limita a pasar de puntillas tirando de tópicos que buscan dar una sensación de seguridad y fortaleza que no se corresponde con el actual momento político. ¿Tiene la Comisión un ‘plan B’ por lo que pudiera pasar en Francia ? «No, para nada», contestó con muecas de asombro la portavoz comunitaria Mina Andreeva. ¿Por qué? vino a sugerir. ¿Quizá porque Le Pen quiere salirse del euro y acabar con Schengen? ¿Quizá porque Mélenchon ha dicho que o cambia la UE de forma radical o mejor marcharse? Bruselas, como casi siempre, vive en su propia burbuja.

Obama, Trump y Tsipras

«No vemos motivos para planes de contingencia. Esto no es una crisis. Esto es una oportunidad para la democracia. Compete a los franceses expresar su voluntad en estas elecciones», recalcó Andreeva. Tras recalcar que el deseo del presidente, Jean-Claude Juncker, es que «las fuerzas proeuropeas fueran fuertes», manifestó que, pese a todo, «la UE es suficientemente fuerte para sobrevivir, incluso si un euroescéptico ganara las elecciones».

Bruselas jamás se decantará en público a favor de uno u otro candidato pero el sanedrín que dirige las riendas del club cruza los dedos para que gane el liberal, centrista y proeuropeo Emmanuel Macron, el único de los cuatro candidatos en liza que realmente defiende la UE y sus valores a pies juntillas apostando por una mayor integración. Hasta Barack Obama ha mostrado su preferencia por el joven exministro de Economía. No así Trump, que prefiere a Le Pen; o el griego Alexis Tsipras, que se ha decantado por Mélenchon. Quizá estos apoyos internacionales son el mejor termómetro de lo que significa cada uno de ellos.

El cuarto en liza es François Fillon, el ex primer ministro y referente de la derecha tradicional francesa. En lo económico es muy alemán pero en lo referido a Europa apuesta por plegar velas y devolver competencias nacionales a los Estados miembros, algo que no gusta en Berlín. Quizá por ello, el PP europeo no vería con malos ojos la victoria de Macron en lugar de la de su supuesto aliado, un Fillon al que nadie en la UE ha apoyado tras destaparse sus escándalos con la justicia.

Pese a todo y como explican fuentes diplomáticas, en Bruselas creen que esa red de seguridad llamada segunda vuelta será el mejor salvavidas de las presidenciales francesas y por ende, del futuro de Europa. «Le Pen tiene «muy pocas posibilidades» de hacerse con la victoria el 7 de mayo, cuando ya sea un duelo de poder a poder con el otro candidato que hoy logre el respaldo popular. Sólo hay un escenario que desataría todas las alarmas en la UE, que fuesen Le Pen y Mélenchon quienes pasasen a la decisiva segunda ronda. «No me lo quiero ni imaginar... Sería un drama», confiesa un alto cargo comunitario.