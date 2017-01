La mujer de Fillon ganó 900.000 euros en dos empleos ficticios, según una revista

La esposa del candidato conservador a la presidencia de Francia François Fillon cobró más de 900.000 euros (970.000 dólares) como asistente parlamentaria de su marido y en una revista, afirma el semanario satírico Le Canard Enchaîné en su edición del miércoles.

Además de haber contratado a su mujer, Penelope Fillon, el candidato presidencial, que hasta hace unas semanas lideraba la carrera por el Elíseo, contrató a dos de sus hijos como asistentes parlamentarios cuando fue senador entre 2005 y 2007, según la misma fuente.

Le Canard Enchaîné, que sacó a la luz la semana pasada este escándalo, había hablado en un primer tiempo de "500.000 euros brutos". Pero, tras descubrir "nuevos documentos", afirma ahora que Penelope Fillon cobró 831.440 euros brutos por haber trabajado como asistente parlamentaria de su marido y posteriormente de su suplente. Y esto no solo desde 1998 a 2002, como afirmó la semana pasada la misma fuente, sino desde 1988.

Esta práctica es legal en Francia, siempre que la persona en cuestión realice una función concreta. Pero el semanario alega que no existen registros de actividades de la mujer del aspirante conservador, que hasta ahora siempre se había presentado como ama de casa.

Penelope Fillon también cobró unos 100.000 euros por un empleo en una revista literaria francesa, propiedad de un amigo de Fillon.

Estas nuevas revelaciones se producen unas horas después de que investigadores se incautaran documentos en la oficina de Fillon en el parlamento. La pareja fue interrogada de forma separada el lunes por policías encargados de la investigación abierta por la fiscalía financiera de París por desvío de fondos públicos.

Fillon, ex primer ministro de Nicolas Sarkozy (2007-2012), había solicitado esta audición para aclarar este caso, en el que afirma no tiene nada que reprocharse. La investigación deberá determinar si Penelope Fillon trabajó efectivamente durante los años en los que recibió un sueldo como asistente parlamentaria o si se trató de un empleo ficticio. El ex primer ministro Fillon derrotó al expresidente Nicolas Sarkozy y al ex primer ministro Alain Juppé en las primarias republicanas de noviembre tras una campaña centrada en la honestidad.