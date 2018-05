Trump juega con la cumbre con Kim

Un día la Casa Blanca presenta una moneda conmemorativa de la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un y al otro la cancela. Así es la política exterior en los tiempos de Trump, que al anochecer dijo a la cadena Fox que se sentía tan entusiasmado con la cumbre que estaba dispuesto a aceptar una desnuclearización progresiva por fases, pero al amanecer escribió a Kim para decirle que «tristemente, la cumbre de Singapur no ocurrirá, para bien de las partes pero en detrimento del mundo».

La moneda conmemorativa estaba ayer rebajada en la tienda de souvenirs de la Casa Blanca. De todas maneras a Trump no le había gustado cómo se acuñó su perfil, que a su juicio le añade papada. Eso no significa que la cumbre del 12 de junio esté muerta y enterrada. «Todo puede suceder, tenemos por delante una gran oportunidad», dijo a los periodistas poco después, «incluyendo el que la cumbre se celebre como está prevista o en una fecha posterior».

Hablaba de paz y amenazaba con la guerra, «nuestro ejército es con mucho el más poderoso del mundo y está listo si es necesario», advirtió. El presidente surcoreano Moon Jae-in, que le había visitado apenas dos días antes, dijo estar «confundido y decepcionado». La misma sensación le comunicó también el primer ministro japonés Shinzo Abo, que según dijo Trump a los periodistas le ofreció encargarse de «buena parte» de los gastos militares que pudiera tener la cumbre. «Con suerte ocurrirá algo positivo pero si no, estamos más listos que nunca», añadió.

LA CARTA AL LÍDER NORCOREANO«La cumbre prevista en Singapur, por el bien de las dos partes aunque en detrimento del mundo, ya no tendrá lugar» «Habla de su capacidad militar, pero la nuestra es tan masiva que rezo a Dios para no tener que usarla nunca» «El mundo, y Corea del Norte en particular, han perdido una gran oportunidad para una paz duradera»