Trump felicita a Putin y apunta a un encuentro «no muy lejano» El presidente de EE UU se reúne con el heredero saudí Mohamed bin Salman, que ha iniciado una gira por el país MERCEDES GALLEGO CORRESPONSAL NUEVA YORK. Miércoles, 21 marzo 2018, 00:03

No hubo preguntas sobre las inferencias rusas en las elecciones estadounidenses o sobre el asesinato del exespía ruso en Londres que EE UU ha condenado junto a sus aliados. La llamada que intercambiaron ayer Donald Trump y Vladímir Putin fue celebratoria, como confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, sin temas incómodos. Trump y Putin no ven la hora de aparcarlos. Pronto, «en un futuro no muy lejano», dijo el presidente estadounidense sin mayor precisión, se reunirán para hablar en persona de todo aquello en lo que pueden colaborar.

La lista es larga -armas, Siria, Ucrania, Corea del Norte, Irán «y otros asuntos varios»-. El mundo puede sacar partido de esas «muy buenas» relaciones que Trump dice tener con el líder de la sempiterna contrapotencia, a la que apenas la semana pasada impuso nuevas sanciones. Es esa contradicción la que inquieta. Recién elegido para otros seis años, Putin, como Trump, cuenta con pasarlos con el magnate al frente de la Casa Blanca, decidido éste como está a ganar la reelección.

Su admiración por los hombres fuertes de regímenes tenebrosos y despóticos se vio recompensada ayer con otro encuentro, el que celebró de viva voz con el príncipe de la corona saudí Mohamed bin Salman, que le visitó ayer por primera vez en la Casa Blanca. «Nos hemos hecho muy buenos amigos en poco tiempo», celebró Trump. Salman, de 32 años, muy cercano al yerno del presidente Jared Kushner, de 36, recibió en mayo pasado a Trump durante su primera visita al extranjero.

Las relaciones se consolidaron durante aquel viaje con lo que más le gusta al magnate americano, un buen trato para comprar armas a EE UU con las que continuar la carnicería de Yemen. «Tres mil millones, 553 millones, 525 millones... ¡Eso son cacahuetes para vosotros, deberíais haberlo aumentado!», le picó ayer Trump.