Trump firma de nuevo la suspensión del traslado de la embajada a Jerusalén El presidente de EE UU renueva la exención de la ley de 1995 porque el embajador aún no tiene residencia oficial en la Ciudad Santa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una vez más la suspensión de la ley de 1995 que obliga a trasladar la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén días después de que su hija, Ivanka Trump, inaugurara en su nombre la nueva sede de la legación diplomática en la Ciudad Santa el 14 de mayo.

Este lunes, el mandatario estadounidense ha vuelto a estampar su firma en la exención durante seis meses para no tener que proceder al cumplimiento la llamada Ley de la Embajada en Jerusalén, una norma que desde 1995 establece que Estados Unidos debe trasladar a esa ciudad su legación, según informa la CNN.

A pesar de que Estados Unidos ha inaugurado oficialmente su Embajada en la Ciudad Santa, Trump ha tenido que firmar otra vez la exención de la obligación del traslado porque el embajador estadounidense, David Friedman, todavía no tiene una residencia oficial en Jerusalén, uno de los requisitos que contempla la norma de 1995.

«Eso está en la lista de cosas por hacer en términos de un traslado completo de la Embajada», explicó el embajador estadounidense, en una comparecencia ante la prensa en mayo. «Mi apartamento en Jerusalén, según me han dicho, no es una opción, por lo que no podrá ser eso y estamos todavía trabajando en ese tema», señaló.

Promesa de campaña

Todos los presidentes de Estados Unidos han ido firmado en sucesivas ocasiones la exención del cumplimiento de la norma que obliga al traslado de la Embajada a Jerusalén para poder mantener la legación en Tel Aviv con el argumento de la necesidad de proteger «los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos».

La decisión de Trump de inaugurar una Embajada provisional de Estados Unidos en Jerusalén en mayo, antes de se cumpliera el plazo para renovar la exención, fue vista como un intento por no renovar esa exención.

El presidente estadounidense ha presentado su decisión de trasladar la Embajada a Jerusalén como una promesa clave de su campaña presidencial y la inauguración de la nueva legación ha sido celebrada por líderes conservadores en Estados Unidos y en Jerusalén. La previsión es que la Embajada vuelva a ser trasladada posteriormente a un complejo permanente cuando ya se haya elegido y habilitado el edificio definitivo.