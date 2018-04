Putin: «EE UU ayuda a los terroristas que operan en Siria»

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha condenado «enérgicamente» el ataque a Siria, al que ha calificado de «agresión contra un estado soberano, que está en primera línea en la lucha contra el terrorismo». «Con sus acciones, EE UU empeora aún más la catástrofe humanitaria en Siria, lleva más sufrimiento a la población civil, y de hecho, ayuda a los terroristas que torturan desde hace siete años al pueblo sirio», afirma Putin a través de un comunicado difundido por el servicio de prensa del Kremlin.

Asimismo, el primer mandatario ruso solicita una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para tratar la situación. Putin recuerda el ataque estadounidense del año pasado contra la base aérea de Al Shayrat, «en el que se empleó como pretexto una puesta en escena de la utilización de sustancias tóxicas contra la población civil». A su juicio, lo sucedido en Duma, Guta Oriental hace justo una semana, se ajusta al mismo escenario.

El jefe del Kremlin reitera lo adelantado en la víspera por su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, en cuanto a que los especialistas rusos no hallaron en Duma «resto alguno del empleo de gas cloro o de otros agentes tóxicos». Según sus palabras, «ni un solo habitante de la zona ha confirmado el ataque químico», que fue denunciado por la ONG denominada Cascos Blancos. Putin también deplora el hecho de que EE UU y sus aliados hayan actuado sin esperar al informe de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ).

El presidente ruso considera que «esta escalada en torno a Siria tendrá un efecto destructivo sobre todo el sistema de relaciones internacionales, pero el tiempo lo pondrá todo en su sitio». Lo compara con el «sangriento ajuste de cuentas» que Washington lideró contra Yugoslavia, Irak y Libia.

«Habrá consecuencias»

Moscú admite que sus instalaciones militares en Siria no han sido atacadas por la acción militar de Estados Unidos y sus aliados y señala que ninguno de sus ciudadanos en el país árabe se ha visto afectado. No obstante, Rusia ha condenado la incursión aliada y advierte de que «tendrá consecuencias». También ha lamentado no haber sido avisada del comienzo de la operación.

El primero en reaccionar a los bombardeos ha sido el embajador ruso en Washington, Anatoli Antónov, a través de un comunicado. Según sus palabras, «nuestros peores temores se han materializado. Nuestras advertencias no han sido escuchadas. Se está realizando un escenario premeditado. Una vez más, estamos siendo amenazados».

Antónov cree que la acción militar de esta madrugada en Siria es un «insulto inadmisible» al presidente Vladímir Putin y afirma que EE UU, el país con el mayor arsenal de armas químicas del mundo, «no tiene derecho» moral a culpar a nadie por supuestos ataques con sustancias químicas.

El Ministerio de Exteriores ruso, a través de su portavoz, María Zajárova, también ha expresado su estupor por el ataque aliado. «Primero contra el pueblo sirio probaron con una »primavera árabe«, después emplearon el Daesh y ahora misiles americanos inteligentes», deplora Zajárova a través de su cuenta de Facebook. Afirma que «contra la capital de un estado soberano que intenta sobrevivir en medio de una agresión terrorista se ha perpetrado un ataque».

Irán tacha de «criminales» a Trump, Macron y May

Pos su parte, el líder supremo de Irán, Alí Jamenei, tampoco ha escatimado críticas tras lo que ha tachado de «crimen». «Claramente declaro que el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia y la primera ministra de Reino Unido son criminales», ha denunciado, según la cadena estatal Press TV.

En esta línea, el Ministerio de Exteriores iraní ha considerado que «la agresión es una flagrante violación del Derecho Internacional y una falta de respeto a la soberanía nacional y a la integridad territorial de Siria. Sería, ha añadido, una acción »arbitraria y unilateral« que perjudica la paz internacional y la lucha contra el terrorismo.

Así, aunque ha subrayado que Teherán «se opone a cualquier uso de armas químicas», ha dejado claro también que rechaza «la fabricación de excusas para invair un país independiente», en alusión a la versión que Washington, París y Londres han dado del ataque registrado el 7 de abril en la localidad de Duma, a las afueras de Damasco.

La Guardia Revolucionaria iraní, por su parte, ha advertido de que ahora «la situación se volverá más compleja» y Estados Unidos será el responsable de las futuras «consecuencias». «Creen que pueden cambiar la situación sobre el terreno en Siria con estas medidas, pero no será así», ha señalado el oficial Yadolá Javani, a la agencia Fars.

Partido-milicia libanés Hezbolá

El partido-milicia libanés Hezbolá ha sido durante estos años otro de los aliados clave a nivel militar para Al Assad y se ha sumado a la ola de críticas de quienes creen que Estados Unidos, Reino Unido y Francia se han extralimitando con su ofensiva.

«La guerra que Estados Unidos está llevando a cabo contra Siria, los pueblos de la región y los movimientos de resistencia y liberación no cumplirá sus objetivos», ha afirmado Hezbolá, según una nota recogida por medios libaneses.