La resistencia mantiene su desafío a Trump Los grupos de oposición popular que lucharon contra su elección ponen la vista en las legislativas del próximo noviembre MERCEDES GALLEGO NUEVA YORK. Miércoles, 31 enero 2018, 00:11

El estado de la Unión es bueno, o eso dice Donald Trump, basándose en el pulso de Wall Street. El de la resistencia, aún mejor. De eso dieron fe el lunes en Nueva York los líderes de los grupos de oposición popular que han cobrado fuerza con la llegada del magnate a la Casa Blanca y han pasado el año manifestándose, movilizándose, enviando 'e-mails', tuiteando, educando y organizándose para frenar su agenda.

«Ya sé que no habéis pasado el último año en un campo de golf, atragantados de hamburguesas y sentados en un retrete de oro a la espera de que os traigan un pastel de chocolate», se mofó el actor Mark Ruffalo, evocando a Donald Trump, en un histórico teatro de Times Square. El Town Hall acogió a 1.500 personas, pero cinco millones siguieron por Internet 'The People's State of the Union', que contó con celebridades como John Leguizamo, Rosie Perez, Lee Daniels, Cynthia Nixon y Whoopy Goldberg para animar a los muchos millones que forman la resistencia. Fueron ellos los que inundaron los aeropuertos de EE UU cuando Trump firmó el veto musulmán. Con la energía de supervivencia las elecciones locales han registrado un aumento del 350% de mujeres demócratas que desafían a legisladores republicanos. Los afroamericanos de Alabama recuperaron el asiento al Senado para el partido de Obama, que también ha ganado Virginia y New Jersey. Minneapolis ha elegido al primer concejal transexual, su vecina St. Paul al primer alcalde negro, Charlotte a la primera alcaldesa afroamericana. La resistencia popular se ha enfrentado a los supremacistas blancos, aunque eso le costase la vida a Heather Heyer, de 32 años, arrollada en Charlottesville por un neonazi. A ella le dedicó el cantante Rufus Wainwright el 'Halleluja' de Leonard Cohen.

Fue entonces cuando a Michael Moore se le ahogó un sollozo, pero al recordar a Michigan, su estado natal y uno de los cuatro del cinturón industrial que dieron la victoria a Trump. «Igual que os advertí de aquello, hoy os digo que todavía podemos ganar el Congreso en noviembre si sacamos a la calle un verdadero tsunami de votantes». En despertar a parte de esos cien millones que no votaron cuentan para darle la vuelta al gobierno de Trump.