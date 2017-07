El presidente polaco veta por sorpresa la reforma judicial y descoloca a la UE La Policía detiene en Varsovia a un manifestante contra el veto presidencial. :: tomasz gzell / efe La Comisión se muestra cauta ante la deriva autoritaria de la potencia del Este y aplaza su análisis al Colegio de Comisarios de mañana ADOLFO LORENTE BRUSELAS. Martes, 25 julio 2017, 01:01

La tradicional comparencia de mediodía, siempre puntual, comenzó con doce minutos de retraso. Los matices siempre esconden historias y ayer fue uno de esos extraños días. Extraño, sí, porque Bruselas está bastante descolocada con los acontecimientos que se están sucediendo en la rebelde Polonia, liderada por el radical y euroescéptico Ley y Justicia (PiS). Tanto, que la Comisión se enteró a través de los medios de comunicación de la sorprendente decisión del presidente polaco, Andrej Duda, de desautorizar a su partido y vetar sobre la bocina las leyes más polémicas de la controvertida reforma judicial que había hecho saltar todas las alarmas en la Unión Europea al considerar que su aprobación supondría un ataque al Estado de derecho en la séptima potencia económica del club.

«Es un asunto que hemos seguido durante meses y que seguimos de cerca. Prefiero dejarlo aquí. Todos los acontecimientos que se están produciendo y todas las evoluciones serán globalmente abordados por el Colegio de Comisarios este miércoles», señaló el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas. Balones fuera. Media docena de preguntas y todas, sin excepción, con el portazo por respuesta.

La duda es saber si el tradicional 'no comment' es porque no hay nada que comentar o porque realmente no saben qué comentar. Y en esta ocasión, la segunda hipótesis parece ganar la batalla por una mera cuestión de tiempo. Lo único que concedió Schinas es que el Gobierno de Varsovia sigue haciendo oídos sordos a la petición de diálogo y negociación por parte del vicepresidente primero de la institución, Frans Timmermans. Porque más allá de lo ocurrido ayer, Polonia continúa a lo suyo y en el club nadie sabe cómo actuar ante la deriva autoritaria liderada por el ex primer ministro Jaroslaw Kaczynski, el temido gemelo que mueve los hilos del PiS y por ende, de Beata Szydlo, la primera ministra.

LA CLAVE El Gobierno de Varsovia no recula y se niega al diálogo pero ya no hay reforma sobre la que actuar

Han sido horas frenéticas. El pasado miércoles, el Colegio de Comisarios anunció la inminente apertura (este miércoles) de otro procedimiento de infracción contra la polémica reforma que, de entrar en vigor, «aboliría cualquier rastro de independencia judicial ya que el poder judicial estaría a merced de los líderes políticos», en palabras del propio Timmermans. Además y he aquí la bomba política, se anunció la probable activación del llamado 'botón nuclear', que en la práctica supone invocar el Artículo 7 de los Tratados (sanciones) al considerar que está en riesgo el Estado de Derecho en un país miembro. En último término, Polonia podría perder su derecho de voto en el Consejo, ente que reúne a las 28 capitales.

Desde entonces, las advertencias de Bruselas sólo provocaron que Varsovia se envalentonara y el PiS, gracias a su mayoría absoluta, aprobase tanto en la Cámara baja como en el Senado las tres leyes de la reforma. Eso sí, lo hicieron con una calle encendida y movilizada como nunca en contra de la deriva autoritaria del Ejecutivo. La única bala que quedaba en la recámara era el veto presidencial que nadie esperaba y que se oficializó ayer a media mañana en una sorprendente maniobra que nadie sabe muy bien como interpretar. Si se trata de una traición de Duda o de una estrategia partidista de la cúpula del PiS para rebajar la crispación social.

En una intervención televisada, anunció que vetaba dos de las tres leyes aprobadas. Se trata de las más polémicas: la relativa al Tribunal Supremo y la referida al Consejo Nacional del Sistema Judicial, que perderían toda independencia en favor de los dirigentes políticos de turno. «Necesitamos una reforma, pero una buena reforma. No quiero que las divisiones en la sociedad se agraven. Solo hay una Polonia, Polonia necesita paz y me siento responsable de ello como presidente», recalcó. Ambas leyes volverán al Parlamento, donde necesitarán una mayoría de tres quintos que el PiS no tiene.

¿Y ahora qué? ¿Cómo tiene que actuar Bruselas? La situación se ha complicado sobremanera porque el Gobierno polaco no ha reculado, ni muchísimo menos, y el diálogo con Varsovia sigue siendo inexistente. Pero el hecho es que no hay reforma judicial sobre la que actuar, así que nadie sabe muy bien qué mensaje lanzar mañana después del Colegio de Comisarios.