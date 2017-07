Al presidente ahora le gusta la jefa de la Reserva Federal Domingo, 30 julio 2017, 00:28

Meses después de señalar que la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, debería «avergonzarse de sí misma» por actuar de manera «política», Donald Trump asegura que podría mantenerla al frente del banco central en 2018. «Está entre los candidatos. Me gusta su actitud, creo que ha hecho un buen trabajo», dijo el presidente en una entrevista a 'The Wall Street Journal'. No obstante, no puede darse a la actual responsable por confirmada ya que Trump dejó la puerta abierta al admitir que otro de los nombres que baraja para el cargo es Gary Cohn, presidente del consejo de asesores de la Casa Blanca. En cualquier caso, no habrá una decisión definitiva antes de finales de año.