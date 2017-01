Las negociaciones sobre Siria, cerca de una «declaración final»

El gobierno y los rebeldes sirios están cerca de adoptar una "declaración final" al término de dos días de negociaciones en Astaná, la capital de Kazajistán, declaró este martes Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para Siria.

"Estamos cerca de una declaración final. Hay discusiones muy intensas pues no se trata de un simple documento, sino de un alto el fuego, hay vidas sirias en juego", declaró Staffan de Mistura.

Previamente, un portavoz rebelde, Yehya al Aridi había dicho que los patrocinadores -Turquía, que apoya a los insurgentes, y Rusia e Irán, aliados del gobierno sirio- iban a publicar una "declaración general" que "no estaba destinada a ser firmada por las partes".

El gobierno sirio y los rebeldes comenzaron el martes una segunda jornada de negociaciones indirectas en Astaná para intentar consolidar el alto el fuego en Siria.

La víspera, la primera jornada de negociaciones terminó sin resultados tangibles ni anuncios, a pesar de la voluntad de Rusia, Turquía e Irán de avanzar hacia la paz.

El «último día»

"Si las cosas transcurren como estaba previsto hoy será el último día" de negociaciones en Astaná, dijo el portavoz rebelde Yehya al Aridi, quien agregó que "probablemente" no habrá una reunión cara a cara con la delegación del gobierno.

Los jefes rebeldes se entrevistarán en cambio con los delegados turcos y rusos, pero no con los iraníes, declaró Al Aridi. El lunes, poco antes del inicio de las negociaciones, los rebeldes anunciaron que no iban a negociar directamente con el gobierno sirio debido a los combates que se registraban en varias zonas de Siria, en particular en Wadi Barada, clave para el aprovisionamiento en agua de Damasco.

El jefe de la delegación rebelde, Mohammad Alluche, insistió en "congelar las operaciones militares" y mejorar el acceso de la población civil a la ayuda humanitaria.

Por su parte, el jefe de la delegación gubernamental, Bashar Jaafari, pidió la creación de "un proceso político" y que los rebeldes se sumen a la lucha contra los yihadistas. Desde el inicio del conflicto en 2011, más de 310.000 personas han muerto en Siria y más de la mitad de la población ha sido desplazada.