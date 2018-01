«La morcilla me salvó de morir congelado»: la disparatada aventura del carnicero de Devon Chris McCabe / BBC El carnicero de Devon, en Reino Unido, quedó atrapado en un frigorífico y se escapó gracias a su ingenio SUR Lunes, 22 enero 2018, 11:32

Accidentalmente se quedó encerrado dentro en el congelador de su carnicería. Pero Chris McCabe, un británico de 70 años, consiguió salir del atolladero utilizando una morcilla congelada. Chris estaba trabajando dentro de la cámara frigorífica en su carnicería de Totnes, en Devon (Reino Unido), cuando una ráfaga de viento cerró la puerta.

Chris McCabe se quedó encerrado ea una temperatura de unos -4 grados. Pero eso no fue lo peor. El botón de descongelado se había quedado bloqueado por las escarcha y el carnicero era incapaz de encenderlo y la puerta se bloqueó. «Nadie podía oírme. La morcilla, ('black pudding' inglés) me salvó la vida», dijo McCabe a la BBC británica. Se le ocurrió usar la morcilla congelada como palanca para poder desbloquear la puerta. «Tenía la forma correcta. Lo utilicé como si la policía utilizara un ariete para romper una cerradura de la puerta. Era sólido, puntiagudo y podía apoyarlo con comodidad», dijo. Tuvo hasta suerte: «Vendemos dos o tres cada semana y esa era la última que me quedaba».