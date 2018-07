Existen riesgos de secuestro y ataque terrorista en todo el territorio de Burkina Faso, en particular en la zona fronteriza con Mali. Dicha amenaza existe también en la capital, Uagadugú.

La confrontación política ha llevado a actos de extrema violencia en la capital del país, Bujumbura, y en los alrededores, provincia de Bujumbura rural. La situación durante meses se ha asemejado a escenarios de guerrilla urbana con riesgos de guerra civil. Pese a la relativa disminución de los incidentes violentos, se desaconseja viajar al país, donde no se descartan posibles ataques terroristas en Burundi.

Se recomienda a los españoles que se encuentren en el país que lo abandonen lo antes posible. La República Centroafricana ha llevado a cabo una transición política que ha estado marcada por una enorme crisis humanitaria y un alto nivel de violencia. A pesar el despliegue de tropas internacionales, el país vive una situación de calma relativa dado que las milicias rebeldes no han sido desarmadas y la violencia podría reiniciarse en cualquier momento.

La situación en Chad sigue siendo inestable por lo que se recomienda no viajar a dicho país. Exteriores advierte de que hay un serio riesgo de que se produzcan secuestros en todo el país. Además, en la región chadiana del Lago Chad el gobierno de Chad ha declarado el Estado de Emergencia por la amenaza terrorista.

Debido a los continuos enfrentamientos armados entre el Ejército congoleño y la guerrilla 'Ninja' en la región del Pool así como a los flujos migratorios de regiones fronterizas se recomienda encarecidamente no viajar a esas zonas y no utilizar la carretera que va desde Brazzaville a Pointe Noire.

Se desaconseja el viaje salvo por razones de extrema necesidad. En todo caso deberá evitarse el este y el centro del país.SE han fijado elecciones para el día 23 de diciembre de 2018. Este anuncio ha sido rechazado de plano por la oposición, que ha emprendido movilizaciones de protesta en todo el país. Por tanto, en el contexto preelectoral actual no es descartable que se produzcan incidentes violentos en todo el país. Además, desde el verano pasado la República Democrática del Congo está sufriendo la peor de epidemia de cólera en décadas.

Se desaconseja el viaje salvo a Luxor, Asuán y los centro turísticos de la costa continental africana del Mar Rojo, siempre que se acceda por vía aérea. No obstante, en estas zonas deberá extremarse en todo caso la precaución. Exteriores advierte de que en los últimos meses la actividad terrorista en el país ha continuado, especialmente, en algunas áreas.

Este país tiene uno de los índices de homicidios más elevados del mundo. Existen grupos criminales denominados 'maras' (pandillas) que operan en todo el país. Aunque los turistas no son objetivo directo de estos grupos se recomienda extremar la precaución. Por otra parte, ha aumentado la incidencia de las infecciones por los virus del dengue, el chikungunya y el zika, sobre todo durante los meses de más calor y lluvias.

Se desaconseja el viaje bajo cualquier circunstancia. Las muy tensas relaciones de Eritrea con Etiopía suponen un riesgo potencial. En los últimos años, se han producido episodios de violencia militar en territorio eritreo de origen no aclarado y la frontera común permanece cerrada.

La situación de inseguridad en Honduras es grave. Los casos de delincuencia común, particularmente en los grandes centros urbanos (Tegucigalpa, Ceiba y San Pedro Sula), son muy frecuentes. Se aconseja no coger nunca taxis en la calle.

El volcán Agung en la isla de Bali se encuentra en erupción desde el pasado mes de noviembre. Desde entonces, el nivel de alerta no ha bajado de 3 (siendo el nivel 4 el máximo) y se ha establecido una zona de seguridad (actualmente de 4 kilómetros alrededor del volcán) a la que está prohibido el acceso. Del mismo modo, continúa siendo elevado el riesgo de amenaza terrorista en Indonesia, ligada o no al Estado Islámico.

Se reitera la recomendación de no viajar al país salvo por razones de extrema necesidad y se recomienda a los españoles que se encuentren en zonas de conflicto que las abandonen cuanto antes. La situación de seguridad del país se encuentra seriamente deteriorada por la actividad terrorista y los secuestros, en particular de extranjeros.

Se recomienda extremar las precauciones y evitar las aglomeraciones y los focos de posibles disturbios, en especial en los alrededores de la Puerta de Damasco y de la Explanada de las Mezquitas, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. Se desaconsejan desplazamientos por Cisjordania y Gaza. No son infrecuentes los incidentes bélicos en la frontera de Israel con Líbano y en la zona de los Altos del Golán.

Se recomienda no viajar a determinadas zonas. Japón se encuentra en una zona de frecuentes terremotos y de considerable actividad volcánica, aunque muchos de los seísmos no sean perceptibles o no afecten de forma importante a los principales centros habitados o turísticos. Debe tenerse en cuenta igualmente que en ciertas épocas del año pueden darse fenómenos atmosféricos, especialmente tifones y tormentas tropicales, de difícil predicción y evolución que provocan lluvias torrenciales y, en ocasiones, inundaciones.