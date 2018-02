Julian Assange pierde todo el recurso contra la orden de arrestarlo Julian Assange. / Efe Espera el desenlace de otros pleitos y que alguien le asegure que no será extraditado a Estados Unidos IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres Martes, 13 febrero 2018, 16:14

Julian Assange “debería de tener el valor de venir a los tribunales”, según la juez Emma Arbuthnot, en la sentencia que ha rechazado todos los argumentos de la defensa del patrón de Wikileaks para que la Policía británica renuncie a la orden de arresto, que tendría que ejecutar si sale de la Embajada de Ecuador en Londres, donde se recluyó hace cinco años y medio.

Assange había perdido hace una semana su intento de que la juez le diese su libertad por considerar que estaba vinculada a la petición de extradición de Suecia, que le investigaba por dos posibles delitos de violación. Puesto que la fiscal sueca había abandonado el caso, Assange debía quedar libre. Arbuthnot dijo que no, que romper las condiciones de libertad condicional son un delito en sí mismo.

La juez es la de más rango en el Tribunal de Westminster que analiza en primera instancia los casos de extradición. Está casada con un político conservador y consternó a las autoridades españolas cuando negó la extradición del etarra Antton Troitiño. Luego, renunció a presidir un nuevo juicio de Troitiño porque había tenido un encuentro casual con un cargo del Gobierno español.

Los abogados de Assange habían alegado que su detención no corresponde con el interés general, que ha sufrido suficiente castigo cuando la pena por huir de la justicia podría ser de solo seis meses, que su salud se ha deteriorado. Como anteriores jueces la magistrada Arbuthnot ha tratado el caso como el de un fugitivo más, sin dar relevancia a su condición de patrón de Wikileaks.

La saga no termina porque una periodista italiana que ha investigado las comunicaciones entre las autoridades británicas y suecas descubrió que la Fiscalía de la Corona 'desaconsejó' a sus colegas en Estocolmo que fuesen a Londres a interrogar a Assange o que lo hicieran por vídeo-enlace. Stefania Maurizo ha denunciado a la Fiscalía británica por la desaparición de correos electrónicos.

Las vistas de ese caso terminan mañana y el futuro de Assange depende de su resolución y de la aceptación de un recurso a la sentencia de hoy. El coste de su detención y procesamiento se estima en unos 13 millones de euros, pero él mantiene que solo saldrá de la Embajada de Ecuador si la Justicia británica le asegura que no será extraditado a Estados Unidos; una promesa que no puede ser emitida cuando no hay caso alguno pendiente.